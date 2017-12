Gran Turismo 5 Prologue bude v Európe bohatšie

7. mar 2008 o 17:32 Ján Kordoš

Ak ste náhodou už zabudli, čo všetko nám Gran Turismo 5 Prologue ponúkne, máme pre vás menší súhrn všetkých doposiaľ známych informácií. Počet aut poznáte, celkovo sa prevezieme na šiestich rozsiahlych tratiach, v MP si zasúťaží až 16 virtuálnych jazdcov, fyzikálny model ovládania je prepracovaný do najmenších detailov, takže každé vozidlo sa vyznačuje odlišnými parametrami a spôsobom šoférovania. Všetko to je zabalené do nádhernej grafiky (ale to už istotne viete podľa obrázkov, ktorých je v našej galérii hojne). Ak vás predsa len omrzí pretekania, môžete sledovať výkony tých najlepších jazdcov prostredníctvom televízneho kanálu Gran Turismo.

Zdroj: PR