Alone in the Dark - nočná mora v Central Parku

Vývojári z Eden Studios sa môžu pochváliť, že pracujú na oživení legendy. Alone in The Dark totiž vyšlo v roku 1992 a ponúklo hráčom dovtedy nevídaný zážitok.

7. mar 2008 o 12:50 Ján Kordoš

Lenže časy sa menia a práve teraz je správny čas na oživenie hororovej akcie a adventúry. Síce sa nebudeme orientovať na hľadanie predmetov a ich následné používanie, no zapojenie mozgových buniek sa rozhodne bude hodiť. Čistokrvná akcia totiž Alone in the Dark nikdy nebola. Hlavným hrdinom je znovu Edward Carnby, čo u pamätníkov vzbudzuje mierne obavy, pretože ako dobre vieme, prvé osamotené boje v temnote sa odohrávali v 20.rokoch minulého storočia a Carnbyho nový boj o život sa odohráva v súčasnosti. Dej je situovaný do New Yorku, konkrétne do prostredia Central Parku a jeho okolia. Všetky otázky by mali byť zodpovedané priamo v hre, takže veríme, že to niekto nezabije nezmyselným cestovaním v čase a kadejakými pekelnými stvoreniami. Edward sa preberá v New Yorku, nevie čo sa deje, no jednoznačne môže povedať, že Central Park ožíva. Nie detským smiechom a šomraním dôchodcov, lež v jeho útrobách sa liahnu ohavné príšery ako z tých najstrašidelnejších nočných môr. Aby to vyzeralo skutočne uveriteľne, vrhli sa tvorcovia na niektoré konšpiračné teórie alebo historické fakty a vytvorili príbeh, po ktorom nebudeme chcieť do Central Parku nielenže vstúpiť, ale sa naň ani pozrieť na fotke. Aby to bolo ešte napínavejšie, príbehu hry sa chopil známy a úspešný spisovateľ Lorenzo Carcaterra, ktorý má na svedomí novelu Sleeper, podľa ktorej bol natočený rovnomenný film s vynikajúcim hereckým obsadením (Brad Pitt, Robert DeNiro, Dustin Hoffmann).





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Nepriateľov sa na vás nezosype milión päťsto, to by malo s hororom spoločné pramálo. Práve na tento fakt vývojári (a niekedy aj filmoví tvorcovia) zabúdajú – strašidelné totiž nie je to, keď na vás beží zmutovaná nemocničná sestrička s výstrihom po kolená a tvárou ministerky Vier... no, radšej nič, za tú žalobu nám to nestojí. Ani roztrhané telá a hektolitre krvi. Skutočne nás totiž vystraší zašuchotanie v tme a náznaky nebezpečenstva, než samotní pekelní smilníci. Takých momentov bude v hre mnoho. Alone in the Dark je koncipované ako hra s otvoreným svetom, no zároveň je celý príbeh rozdelený na epizódy. Otvorený svet si dokážeme všetci predstaviť: veľká plocha a panák môže chodiť sem a tam, tam a sem, pričom ho nikto nebude obmedzovať. Príbeh je rozkúskovaný seriálovým spôsobom typu Lost, 24 alebo Jericho a kopec ďalších. Epizód by malo byť celkovo osem, dohranie každej by pri čistom hernom čase malo zabrať hráčovi asi 45 minút. Nedeste sa krátkej hernej doby, otvorený svet totiž zaručí to, že sa budeme chcieť s postupom v hre neskutočne vyhrať. Aby to vyzeralo filmovejšie, každá epizóda sa začína krátkym zhrnutím diania v minulých dieloch.

Na tomto mieste by sme si mohli mierne zafilozofovať, pretože sa priam núka možnosť sťahovania nových epizód aj po vydaní hry, prípadne ponúkanie alternatívneho postupu. Jednoducho sa dá s týmto systémom dynamicky pracovať. Pozrime sa však teraz na spomínanú hernú dobu. Celková herná doba by sa totiž mala pohybovať pri 10-15 hodinách, čo nám pri násobení epizód a herného času každej z nich nevychádza ani na kalkulačkách z tesca. Otvorený svet je niečo iné ako jediná cesta vpred. V prvom rade, Central Park je veľký a ak sa aj presuniete napríklad do podzemných kanálov alebo iných skľučujúcich a biedne osvetlených miest, budete si môcť vybrať ako postupovať. Tak napríklad vonku. Behať si môžete kade len chcete, avšak prečo sa nepreviesť autom zaparkovaným hneď vedľa? Eden Studios sa pochlapili vynikajúcim Test Drive Unlimited, takže s autami to vedia a nemusíme sa obávať, že by jazdenie vozidlami v Central Parku pripomínalo hranie sa s kačičkou vo vani. Avšak až tak jednoduché to nebude. Od auta totiž nemáte kľúč. Dvere sú zamknuté. Jedinou možnosťou je rozbiť, sklo, avšak...



...avšak tie potvorky, ktoré si chcú dať vaše srdce ako neskorú večeru nie sú hluché a zvuk rozbíjajúceho skla ich môže prilákať. Nie môže, on ich aj skutočne navedie smerom k vám. To však nie je všetko, povedzme, že sedíte v aute a čo teraz? Treba naštartovať, no bez kľúčov to ide ťažko, na dobré slovo a modlitbu štartér nepočúva, takže sa musíte ísť trochu pohrať s drôtmi v zapaľovaní. Okrem lomozu štartujúceho motoru sa zabavíte pri riešení jednoduchej minihry. Už teraz sa tešíme ako budeme za chrbtom počuť podivné kroky prípadne vreskot nepriateľa, naštartujeme v poslednej chvíli, hrdina zdvihne hlavu od minihry a na prednom skle zbadáme nejakú tú potvorku. Náhradné spodné prádlo bude patriť medzi minimálnu konfiguráciu. A to je len jeden prípad, ostatní nepriatelia môžu reagovať na svetlo, ktoré ich láka, takže ak sa im chcete vyhnúť, musíte zhasnúť a v tme... v tme nielenže vidíte maximálne tak tmu, ale náležite začne stúpať váš adrenalín. Iné potvorky zas svetlo odpudzuje, ďalšie možno budú reagovať na pohyb (poznáme zo Silent Hillu – scéna, pri ktorej si nejeden skúsený hráč musel odskočiť). Objavili sa správičky aj o tom, že niektoré zas budú prahnúť po krvi, takže ak bude náš hrdina krvácať, je pre ne veľkým lákadlom.

Najlepšie teda bude zastaviť krvácanie. A sme pri ďalšej inovácii. Žiadny ukazovateľ zdravia, žiadne indície na obrazovke. Hrdinu vidíte buď z pohľadu tretej osoby, ktorý sa nápadne podobá na Gears of War alebo Resident Evil 4, prípadne sa môžete prepnúť do first-person pohľadu, kedy vidíte všetko vlastnými očami. Lenže žiadny červený teplomer, žiadne číslo s muníciou, jednoducho vidíte ako na tom ste a ak si chcete pomôcť a trochu sa zafáčovať, siahnete do inventáru. To taktiež nebude žiadna neviditeľná truhlica, ktorú by Edward vláčil na chrbte. Rozopne si kabát a ukáže vám to. Teda ukáže vám, čo má postrkané vo vreckách bundy. Istých je teda viac vecí: inventár bude dosť, ale sakramentsky dosť obmedzený, pretože sekeru, nejakú tú brovničku, kartón cigariet a manikúru si do vreciek nenarvete. Treba šetriť a vhodne voliť, čo vziať. Druhá vec: čas sa pri prepnutí do inventáru nezastaví. Vec číslo tri: kombinovanie predmetov bude prebiehať priamo v ňom a sami vidíte čo práve používate. A vyzerá to dobre.



Keď sme už načrtli tie kombinácie predmetov, tak to rozvinieme. Edward môže k svojej obrane použiť všetko, čo naokolo nájde. Isteže, občas sa nejaká tá strelná zbraň v jeho rukách vyskytne, ale tie sa neváľajú pri každej lavičke v Central Parku, tak si bude musieť pomôcť. Kutil Tim a MacGyver v jednej osobe. Sprej plus zapaľovač sa rovná plameňomet (pozor však, sprej sa používa na liečenie, tak si musíte zvoliť, či ho miniete na seba alebo si spravíte menší táborák), máte pri sebe fľašu benzínu a handričku? Zahádžete si molotovom. Kombinácií bude mnoho, no väčšina sa týka ohňu, tak si ešte jednu dáme. Máme auto s nádržou benzínu, prázdnu fľašu a hordu nadržaných nepriateľov, ktorí neskutočne milujú svetlo. Hadičkou natiahneme benzín do fľaše, začneme ho postupne rozlievať od nádrže do vzdialenosti niekoľko desiatok metrov. Mokrá čiara sa v milostnom akte s ohňom okamžite rozžiari, plameň postupuje, nasleduje výbuch auta a poľahky ste sa zbavili nepriateľov, ktorí pobehujú okolo vatričky, niektorí sú neopatrní, tak začali horieť a vy ste si zachránili kožu a všetko pozorujete z diaľky. Je dovolené sa cynicky uškrnúť.

Oheň je totiž dôležitý a tvorcovia sa nám chvália všade. Majú prečo. Konečne totiž niekoho napadlo rozdeliť všetky objekty na scéne na dva druhy: horľavé a nehorľavé. Podobne ako pri spomínaní na detské časy a hru „Letí, letí“, si zrejme dali vývojári brainstorming a spoločne si packali ručičkami a spievali a zapisoval. Horí, horí, horí, drevená stolička? Všetci (triezvi) zdvihli poctivo ruky, tak do kolónky horľavé pribudla drevená stolička. Betónová podlaha nehorí, kameň nehorí, takže okolo tých budete nadarmo šibrinkovať zapaľovačom. A čo je najlepšie, zapálite nejaký predmet, uchopíte stoličku, rozbijete ju na kúsky (fyzikálny model je skutočne precízny – inu, pozrite si videá nižšie, ktoré vám to potvrdia), nohu z nej držíte nad plameňom. Aká to detská radosť z poľahky vytvorenej fakle. Takýchto prípadov bude mnoho a aby to nebolo všetko, povedzme, že máte v rukách latu. Vo vodičke sa čľapkajú nepríjemné potvorky a ukazujú vám obscénne gestá. A mimochodom, chcú si vás dať na večeru. Zo stropu teda odtrhnete kábel s elektrickým vedením, ktorý je uchytený na niekoľkých miestach (ešte raz si pripomenieme precízny fyzikálny engine). Do vody vedenie nedočiahne, tak ho latou trochu posuniete a kombinácia voda + elektrina + nepriatelia = veľká láska. Do konca ich krátkeho života.



Áno, trochu sme to natiahli, ale teraz je už zrejme každému jasné, že v jednej epizóde určite nestrávime len spomínaných 45 minút, ale sa budeme chcieť čo najlepšie zabaviť. A to pri hororovom projekte, ktorý vyzerá nádherne (kuk na obrázky a videá) a ovláda sa ešte lepšie (pri gamepade pravým analógom ovládate pohyb končatiny, ktorá drží nejaký predmet – a ono to je až neskutočne plynulé a prirodzené!) a bude to mať super príbeh. Viac vedieť netreba. Skutočne by sa dalo básniť ešte o mnohých prípadoch, lenže tie si môžete sami pozrieť na spomínaných videách a je lepšie si niektoré veci nechať tak, aby sme boli prekvapení možnosťami hry. Slovíčko-dve treba venovať hudbe – bulharské chóry doslova mrazia na chrbte a veríme, že nejde len o upútavku do trailerov, ale sa s podmanivými spievanými skladbami stretneme aj priamo v hre. Otázok ešte máme niekoľko, istotne aj vy, ale na tie dostaneme odpoveď až v máji. Neustále posúvanie dátumu vydania však v tomto prípade vítame, pretože vývojári sa rozhodli, že chcú všetko vyladiť, aby boli všetky cesty, ktoré sa hráč rozhodne použiť, poľahky priechodné a logické. Alone in the Dark vyzerá nadmieru lákavo a dokonca máme dojem, že po Silent Hille sa budeme konečne znovu báť.