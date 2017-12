Mitsubishi, u nás známe ako Trium, končí s mobilmi

Japonský výrobca mobilov Mitsubishi Electric, ktorého mobily sme mohli pred niekoľkými rokmi vídať aj u nás, končí s ich výrobou. Firma sa sústredí na iné oblasti.

6. mar 2008 o 16:41 Ivan Kahanec

Každý si určite spomína na malé mobilné telefóny Trium Mars s gumenými tlačidlami a čiernobielym grafickým displejom spred niekoľkých rokov, ktoré boli v akcii za korunu. A to sa vtedy aj zdalo, že by sa mohla táto značka na našom trhu etablovať, no nestalo sa. Po modeloch Mars za korunu a lepším Aria sa už viac v ponukách neobjavila.

A už sa ani neobjaví, nie len u nás, ale aj celosvetovo. Japonská spoločnosť Mitsubishi Electric sa totiž rozhodla skončiť s výrobou mobilov. Presné dôvody firma neuviedla, je totiž ťažko uveriteľné, že by za ráznym ukončením biznisu bolo len presmerovanie finančných a ľudských zdrojov do iných oblastí, ako to spoločnosť tvrdí. Skôr by za tým mohli byť slabé výsledky divízie. Po ukončení výroby mobilov bude môcť spoločnosť presmerovať investície z vývoja telefónov do iných oblastí, aby ešte viac posilnila odvetvia, v ktorých sa jej viac darí.

Spoločnosť Mitsubishi Electric začala s výrobou mobilných telefónov v roku 1983. Išlo o autotelefóny pre mobilného operátora NTT (predtým Nippon Telegraph and Telephone Public Corp.). V nedávnej minulosti dodávala firma mobily pre operátora NTT DoCoMo.

Problémy s mobilnou divíziou má aj tradičný americký výrobca mobilov a minuloročná dvojka na celosvetovom trhu Motorola. Už v poslednom kvartáli minulého roka stratila Motorola svoje pozície na trhu a jej budúcnosť v tomto biznise je minimálne neistá.