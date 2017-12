Resistance 2 - expanzia pokračuje

5. mar 2008 o 19:22 Ján Kordoš

Pri launchi Playstationu 3 sa toho mnoho kvalitného neurodilo a až po minuloročných Vianociach môžeme povedať, že konečne si je z čoho vyberať. Jedinými skutočnými hitmi po uvedení konzoly na trh sa stal MotorStorm, príjemne hrateľné zablatené preteky, ktoré doteraz vedú rebríček predajnosti hier na PS3. Dvojkou sa nečakane stala strieľačka z vlastného pohľadu Resistance: Fall of Man, do ktorej nikto nevkladal príliš veľké ambície, no napokon sa po dlhšom čase ukázala ako kvalitná alternatíva k pripravovanému Killzone 2. Nedá sa povedať, že by sa vyrovnala kultu Halo na Xboxe, avšak svojich priaznivcov si doteraz drží hlavne v multiplayeri. Dalo sa nadávať na príliš šedivú kampaň, ktorej rozprávanie napokon nebolo až tak epické ako byť mohlo, no nič to nemení na tom, že podobne kvalitnú strieľačku na PS3 nezoženiete.

Insomniac Studio patrí medzi talentované vývojárske tímy, a preto práce na pokračovaní, ktoré je pomenované jednoducho Resistance 2, začať museli. Spojenie Insomniacu so Sony však viditeľne pomáha jednej i druhej strane, veď ani druhý titul pre PS3 od Insomniacu (Ratchet and Clank Future: Tools od Destruction) nesklamal a ponúkol vynikajúcu zábavu. Zameranie sa na jednu platformu Insomniacu jednoznačne vyhovuje a z toho vychádzajúca kvalita je výborným vysvedčením. Potenciál teda rozhodne je, veď vývojári mali dostatočne dlhú dobu na zoznámenie sa s náročnou technológiou konzoly od Sony. Resistance 2 je jednoducho pokračovanie, na ktoré sa oplatí tešiť, pretože na rozdiel od hypovaného (a postupne nenávideného) Killzone 2 je cítiť pokrok na všetkých frontoch.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Môžeme sa baviť o grafickom spracovaní, ktoré bolo pri všetkej úcte trochu odfláknuté a neponúkalo ten správny zážitok. To sa samozrejme zmení, avšak všetky detaily skrývajú tvorcovia pod pokrievkou a okrem tradičných sľuboch o zlepšených textúrach a dych berúcich efektoch sa niet čoho chytiť. Čas strávený zlepšovaním interne vyvíjajúceho enginu však sľubuje dôsledné využitie multijadrového procesoru a prinesie obrovské zmeny. Hra bude samozrejme vyzerať omnoho lepšie. Bolo by to však zbytočné, keby sa dizajnéri nevrhli na nové prostredia, ponúkajúce odlišnejší zážitok a pestrejšie využívanie farieb. Práve to bola jedna z kritizovaných vlastností hry. Na jednej strane depresívne vyzerajúce šedivé prostredie navodilo tú správne temnú atmosféru, lenže začalo neskôr nudiť. Tomu by mal byť koniec a zúfalstvo už nebude tak výrazne vyjadrované chabou paletou farieb, lež príbehom.

Ten bude rozdelený na dve časti. Vývojári totiž chcú prilákať k multiplayeru viacerých hráčov formou výhradne kooperatívnej kampane s iným príbehom, náhodne generovanými mapami a jednoduchým systémom prihlasovania a hlavne zametením frustrujúcich momentov pri hraní s príliš silnými hráčmi pod stôl. To sa určite ráta, pretože okrem príbehu (tomu sa venujeme nižšie) dostaneme obrovský bonus zadarmo (otrepaná fráza 2 v 1 tu skutočne platiť bude). Kooperatívne hranie umožní spojeniu až ôsmich hráčov, pričom vôbec nebude vadiť, ak sa vás nespojí plný počet záchrancov, jednotlivé mapy budú generované s ohľadom na váš počet, rovnako i počet nepriateľov. Navyše nebudete odkázaní výhradne na online kooperáciu, ak vlastníte druhý ovládač, môžete kooperatívnou zápletkou postupovať aj vo dvojici. Že to zábava je, potvrdil úspech Gears of War. V tomto prípade totiž nejde o výšku vašich schopností, program vyhľadá adekvátne skúsených kolegov, aby nik nevyčnieval a spoločne ste tvorili vyrovnaný tím. Či už budete zohraní, záleží len na vás, no potrebné to určite bude.



Dôvodom je implementovanie troch rôznych tried, pričom zloženie a zastúpenie každej z nich záleží len na vás. Ťažká pechota patrí medzi tradičné parné valce, ktorým sa dá do ruky rotačný guľomet a doslova kosia protivníkov ako na bežiacom páse. Spojenie obyčajného vojaka a snipera zas dáva možnosť uplatniť sa hráčom, ktorí nevyhľadávajú boj zblízka. Podpora zozadu sa vždy hodí a vcelku zaujímavo pôsobí aj medik, bez ktorého to jednoducho nebude to pravé orechové. Síce nepôjde o extrémne využívanú jednotku, jeho pomocná ruka vždy zachráni nejeden krk. Špeciálnou zbraňou medika sú projektily vysávajúce energiu z nepriateľov a následne ju využíva ako liečivú silu pre svojich kolegov. Už sme to načrtli, ale predsa to povieme na plné ústa: každá trieda bude mať špeciálne schopnosti, ktoré si typickým spôsobom boja zvyšujete a využívate v prospech celého tímu. Okrem toho získavate skúsenosti, tie následne pretavíte do nových zbraní alebo kvalitnejších modifikácií. Nepovažujeme to za sofistikované RPG prvky, avšak pokrok smerom vpred, ktorý by mal zvýrazniť tímového ducha.

Obyčajný multiplayer bude prítomný taktiež, aj keď slovíčko obyčajný by sa patrilo mierne pozmeniť. Na jednej mape sa totiž môže kosiť až 60 hráčov, čo je na konzolový multiplayer neskutočne závratné číslo. Aby nedošlo k nepríjemným problémom (šesť desiatok hráčov v deathmatchi je skutočne náročné si predstaviť), bude hrať výraznú úlohu rozdelenie do tímov s menším počtom hráčov, bojujúcich proti sebe. Pri väčších mapách bude hráčov v jednom tíme viac, inokedy sa zas dočkáme obmedzení, všetko záleží na mape. Chýbať nemôže ani určovanie levelu daného hráča, aby sa v boji nestratil ani nováčik a zahral si proti adekvátne skúseným kolegom. So stabilitou by veľké problémy byť nemali, avšak všetko sa uvidí až priamo v akcii, no takto masívny multiplayer už teraz sľubuje úplne novú skúsenosť s hraním. Či to bude rovnako ako na papieri vyzerať nádherne i priamo v hre, uvidíme časom.



Poďme sa však venovať aj základnej zápletke, ktorá bola v minulosti rozprávaná prostredníctvom tretej osoby a sledovali sme cestu hrdinu Nathana Haleho, vojaka imúnneho voči „alienovskej“ invázii podivných genetických pokusov Chimery. Expanzia tejto rasy napokon vyradila z činnosti celú Európu a história ľudstva s v 50.rokoch minulého storočia nevyvíjala tak ako to je písané v učebniciach dejepisu. Alternatívna minulosť v jednotke zaujala a ponúkla príjemné prostredie – predsa len to pôsobilo trochu inak, akoby sme mali znovu kosiť nacistov alebo s futuristickou flintou zabíjať nejaký zelený sliz. Príbeh pokračuje tam, kde skončil prvý diel a znovu sa prenesieme do postavy hrdinu z jednotky. Nathan Hale však už nie je taký ako kedysi a zažité dobrodružstvá zanechali na jeho duši nepekné rany. Navyše budeme sledovať celé rozprávanie priamo z Nathanovho pohľadu, nikto nám do toho nebude kecať spoza pleca, čo bude pôsobiť vierohodnejšie.

Nešťastnou náhodou Hale pristáva po úteku z Anglicka na Islande, kde objaví tajnú základňu zaoberajúcu sa výskumom chimerskej technológie. Z toho nám vyplývajú nové, prípadne modifikované zbrane, ktoré už poznáme, ktoré sú omnoho účinnejšie než boli jeho predchodcovia. Chimera však túto tajnú základňu odhalí a jednou z prvých Nathanových úloh bude ochrana tohto projektu. Podobné misie určite zdvihnú atmosféru do výšin hneď na začiatku, no ani to nezabráni nútenému presunu cez celý oceán do Spojených Štátov, ktoré sa nestihli prebrať krízy a to ich čaká nepríjemný kopanec od Chimery. Nepriateľská invázia naberá obrátky a práve Amerika predstavuje jediné útočisko ľudskej rasy, ktorá zatiaľ nepodľahla nepriateľom. Po príchode Nathana sa okamžite dáva naverbovať do špeciálnej jednotky Sentinels – práve tá ma spasiť ľudstvo a boj za záchranu začína. Lenže Chimera je už skúsenejšia, pripravenejšia na odpor a keďže ide o posledný krok k úplnej dominancii, nenecháva nič na náhodu. Postup Chimery sa nedarí zastaviť a precestujeme celú Ameriku, zabojujeme si vo veľkých mestách (San Francisco, Chicago), kde sa nepriateľ nezastaví ani na chvíľu a valcuje všetko, čo mu stojí v ceste.



To sa prejaví aj na Nathanovej morálke, ktorý si postupne začne uvedomovať, že akýkoľvek odpor začína byť márny, prestáva veriť v záchranu. Práve dôraz kladený na toto rozprávanie by malo podľa vývojárov značne pozdvihnúť hrateľnosť a prinútiť hráča vžiť sa do bezmocnej úlohy hrdinu, ktorý vidí zomierať mnoho ľudí a nedarí sa mu zastaviť expanziu. Rozdiel medzi technológiami oboch strán bude viditeľný a zúfalstvo budeme na bojisku pociťovať takmer neustále. Pre predstavu si spomeňte na film (prípadne knihu alebo hru spred desiatich rokov) War of the World – podobný márny odpor budeme zažívať aj v Resistance 2. Zápletka tak nebude predstavovať typicky tupú bitku jedného hrdinu, ktorý spasí svet s cigarou v ústach a rukou objímajúcou polonahú slečnu. A tak to máme radi, hollywoodsky rozmer hre určite neuškodí. Pre príklad netreba chodiť ďaleko. Call of Duty 4 neponúklo mnoho hodín hrania, avšak každá minúta bola nesmierne zábavná a všetci sme si kampaň užívali. Navyše by príbeh v Resistance 2 mal byť obsiahlejší a kampaň dlhšia, než tomu bolo v prípade prvého dielu.

Následne tu máme nových nepriateľov. Mnohí nielenže zmutovali do nepekných podôb, objavia sa aj noví a napríklad predstavený Chameleon pôsobí až nepríjemne odradzujúco. Obrovské monštrum s ostrými čepeľami by sa uplatnil ako mäsiar, problémov však je, že porciovať bude práve ľudí. Nožnicovoruký Edward v mierne krvavej podobe. Strach z neho pôjde určite, doplnia ho mnohí menší protivníci, ktorí sa budú snažiť zlikvidovať vás svojou početnosťou a výrazne častejšie sa stretneme aj s epickými súbojmi s bossmi. Tam to dva buchnáty do gebule nespravia, a hoci to pre niekoho predstavuje frustrujúce momenty, v konečnom dôsledku bude výdych po skolení veľkého nepriateľa zaslúžený a adrenalín nám bude striekať z každého póru tela. Plusom bude pokročilejšia umelá inteligencia, ktorá je navyše rozdelená zónovo. Nepriatelia nachádzajúci sa vo vašej blízkosti bojujú omnoho sofistikovanejšie, pomáhajú si, vidíte ich ako sa snažia a robia vám vrásky na tvári, zatiaľ čo „tam tí v pozadí“ sa budú mordovať menej inteligentne. Čo oči nevidia, srdce nepáli a tento krok sa zdá byť vynikajúci, veríme, že bude aj funkčný.



Resistance 2 jednoducho vyzerá výborne. Výborne na pokračovanie, ktoré vytvorí príjemnú konkurenciu Killzone 2. Strieľačiek z vlastného pohľadu pre PS3 mnoho nie je, avšak Insomniac nechce ponechať nič na náhode vytvoriť plnohodnotný hit, po ktorom siahne každý majiteľ PS3. Vítame to s otvorenou náručou. Keď má Xbox svoje Halo, prečo by aj PS3 nemohlo vytasiť svoje zbrane a vrhnúť sa na odboj? Resistance 2 sa navyše objaví ešte v tento rok – na jeho sklonku, presný termín je zatiaľ stanovený na 28.11.2008 – takže aj načasovanie vydania je výborné.