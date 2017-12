Rádiokomunikácie predal Telekom za 3,6 miliardy

Slovak Telekom predal bývalé Rádiokomunikácie spoločnosti TRI R, a.s. za približne 3,6 miliardy korún. Účtovný zisk Telekomu z predaja divízie predstavoval 1,3 až 1,4 miliardy.

5. mar 2008 o 13:59 SITA

BRATISLAVA 5. marca (SITA) - Slovak Telekom, a.s. (ST) predal podľa slov jeho predsedu predstavenstva a prezidenta Miroslava Majoroša bývalé Rádiokomunikácie spoločnosti TRI R, a.s. za približne 3,6 mld. Sk. Ako v stredu doplnil šéfa ST člen predstavenstva a senior výkonný viceprezident pre financie Szabolcs Gáborjáni-Szabó, čistý profit, čiže účtovný zisk ST z predaja Rádiokomunikácií predstavoval 1,3 až 1,4 mld. Sk. "Sumu 2,2 mld. Sk sme museli odpočítať z majetku ST na strane aktív," povedal Gáborjáni-Szabó.

ST 5. októbra minulého roka definitívne previedol akcie spoločnosti TBDS, a.s. (bývalý odštepný závod Rádiokomunikácie a RK Tower, s.r.o.) na spoločnosť TRI R, a.s. "Prevod akcií nasledoval po získaní súhlasu Protimonopolného úradu SR, na základe zmluvy podpísanej medzi spoločnosťami ST a TRI R," informovala spoločnosť ST. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti ST mali byť výnosy z predaja bývalých Rádiokomunikácií použité na základe dohody akcionárov spoločnosti, pričom jednou z dôležitých priorít by malo byť využitie časti z nich na investície do ďalšieho rozširovania širokopásmových technológií a do budovania nových prístupových

Rádiokomunikácie okrem šírenia rozhlasového a televízneho vysielania poskytujú svoje služby aj mobilným operátorom. Odštepný závod ST zaznamenal v roku 2006 výnosy 965 mil. Sk a čistý zisk 318 mil. Sk. Balík 51 % akcií Slovak Telekomu vlastní nemecký Deutsche Telekom. Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo hospodárstva SR (34 %) a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom.

TRI R je konzorcium ktoré založili spoločnosti MOVYS, a.s. (60 %), I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o. (30 %) , Hampden Investments Limited (10 %) s cieľom spoločne sa uchádzať o získanie Rádiokomunikácií v tendri vyhlásenom spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Movys, a.s. je lídrom a odborným garantom konzorcia. Má dlhodobé skúsenosti v rádiokomunikačnom biznise. Majiteľmi a kľúčovými vlastníkmi spoločnosti sú bývalí zamestnanci správy Rádiokomunikácií Bratislava. I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o., je poskytovateľom technickej podpory, know-how a kľúčových riešení pre telekomunikačných operátorov so skúsenosťami napríklad pri spúšťaní GSM sietí. Hampden Investments Limited je kapitálovým partnerom.