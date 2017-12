Mediálne.sk: Nebaví nás televízia

Ako malý chlapec zo stavebníc staval televízne štúdiá a rozohrával v nich seriálové drámy. Dnes Radoslav Augustín šéfuje serveru Mediálne.sk, najväčšiemu slovenskému médiu o médiách.

5. mar 2008 o 0:00 Samo Trnka

Webový server Mediálne.sk vznikol v roku 2004. Médiá informovali o novom začiatku STV a Augustína škrelo, ako mizerne.

„Všetci riešili, že čo preboha ten Rybníček prinesie, a pritom už dva mesiace boli programové plány na webe,“ spomína Augustín. S kamarátom programátorom založili stránku Mediálne.sk, na ktorej denne zverejňoval svoje postrehy a analýzy. Texty osemnásťročného mládenca zaujali ľudí z branže natoľko, že ho začali kontaktovať i osobne.

Za zárobky na večeru

Atraktívna téma Augustínovi prihrala množstvo dobrovoľ­ných pomocníkov, okrem iného aj „strategického kolegu“ Lukáša Kočíška, ktorý sa mu neskôr stal spolužiakom na žurnalistike. Teraz sedí pri vedľajšom stole a priebežne pomáha s odpoveďami – šéf Mediálne.sk je nesvoj z diktafónu a kamery.

Občas sa do rozhovoru zapojí aj Eva Vozárová, tretí a posledný člen internej redakcie.

Web fungoval amatérsky dva roky. Potom prišla ponuka od internetového vydania týždenníka Trend venovať sa tomu istému, ale za peniaze.

VIDEO - Mediálne.sk: Meníme médiá

video //www.sme.sk/vp/3208/

VIDEO - Lukáš Kodoň

„Prišlo to v pravý čas,“ hovorí Augustín. „Keby nás nekúpili, prestaneme to robiť, už sa to stávalo neúnosným.“ Na otázku, či by sa stránka neuživila sama, sa Augustín pousmeje a vraví, že po predaji Mediálne vybral úspory z reklamných systémov a boli za to na redak­čnej večeri.

Berú nás vážne

Server je určený predovšetkým ľuďom, ktorí pracujú v médiách. Podľa Augustína ho tí už berú vážne; nie raz sa televízny štáb potichu zariadil podľa kritiky na ich serveri. Nie sú výnimočné ani rozčúlené telefonáty dotknutých. „Väčšinou sa nasrdia tí, čo nesú nejakú zodpovednosť,“ hovorí Augustín. „Treba sa s nimi naučiť komunikovať.“

Rybár návnady nejedáva

Mediálne.sk venuje značnú časť svojej pozornosti televíznemu vysielaniu. Baví ich ešte pozerať televíziu? „Nemali by sme to priznávať, ale televíziu pozeráme iba z profesionálnych dôvodov,“ vraví Augustín a dodáva: „Ako hovorieva pán Borovský z Joj, rybár tiež neje návnady pre ryby.“

Ako náročnejšieho konzumenta ho ponuka slovenských televízií neuspokojuje. Paradoxne, baví ho sledovať, ako sa televízie pod vplyvom peoplemetrov začínajú prispôsobovať väčšinovému divákovi. Nie je to dôvod na kritiku? „Rozumieme tomu, prečo to robia. Vieme, prečo sa napríklad Susedia vysielajú dvakrát za týždeň. Tak nekritizujeme. Tí blázni to aj tak pozerajú,“ krčí Augustín ramenami.