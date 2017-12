Hra: Policajné autá a veľké kopy šrotu

5. mar 2008 o 0:00 Michal Gardian

Určite aj v našich konči­nách si našiel fanúšikov nemecký policajný seriál Kobra 11. V krajine svojho vzniku sa mu venovalo už niekoľko počítačových hier. K nám sa dostal až nie veľmi chválený titul Nitro a dnes tu máme ďalší s podtitulom Crash Time, resp. Pronásledování v českej udomácnenej verzii.

Asi len ťažko by sme mohli čakať od hry niečo iné ako adrenalínové naháňačky áut v plnej premávke. Hra je rozdelená na niekoľko „prípadov“ a každý obsahuje niekoľko misií. V každej ale ide len o to, aby ste v časovom limite stihli tamto či toto a vo finále nejako vyradili z činnosti dopravný prostriedok zločincov. Hru oživujú stále rýchlejšie autá, ktoré máte k dispozícii alebo rozličné prekážky na cestách, či trocha kaskadérske úlohy, ktoré na vás čakajú. Nebudeme tajiť, že sprvu ide o celkom zaujímavú tému, ale skôr či neskôr očakávajte väčší stereotyp. Autori sa až príliš sústredili na zbesilú jazdu a časové limity a akosi zabudli aj na fanúšikov, čo by ocenili lepší príbeh či stotožnenie sa s populárnymi hlavnými hrdinami.

Základným kameňom hrateľnosti je deštrukcia áut. Veď havárie sú poznávacím znakom seriálu. Neopatrnou jazdou môžete zo svojho tátoša spraviť hromadu pokrúteného plechu, čo pôsobí celkom efektne, hoci vaše autá vydržia extrémne veľa. Viac si to zliznú ostatní účastníci premávky, ktorých odolnosť je podstatne nižšia a často končia v parádnych kotrmelcoch vo zvodidlách.

Rozhodne nadpriemerná je vizuálna stránka hry. Medze žánru síce neprekoná, ale detailné modely áut a verne pôsobiace okolie ciest potešia. Nemusíte sa báť, že zostanete iba na diaľniciach, často sa dostanete do úzkych uličiek či dokonca do voľnej prírody. Pozitívom sú aj prívetivé nároky na výkon počítača. Zvuky alebo hudba sú bezproblémové, ale nijako extra vás neohúria.

Nová Kobra 11 napodiv netrpí na samotné spracovanie témy, ale skôr na slabé vyťaženie potenciálu seriálu. Keby pribudol silnejší príbeh a väčšia variabilita úloh, mohlo ísť o zaujímavé obohatenie automobilového žánru.

