Stĺpček Miloša Čermáka: Susedia

Rád by som s tým človekom urobil rozhovor! Začal by som nejako takto: zoznámte sa s prvým naozaj mizerným susedom v Čechách a na Slovensku.

5. mar 2008 o 0:01 Miloš Čermák

Aspoň podľa webovej stránky, kde my „slušní“ môžeme tých „zlých“ označiť a evidovať.

Webová služba RottenNeighbor.com vznikla v júli minulého roka. Je založená na princípe, ktorý umožňuje kombinovať googlovské mapy s ostatnými dátami. V tomto prípade informáciami o susedoch. Prispievať môže ktokoľvek. Stačí na mape označiť adresu a napísať, prečo niektorého z jej obyvateľov považujete za naničhodníka.

Napríklad: „Chodí každý večer nahý po byte a volí komunistov.“ Prípadne: „Kosí trávnik výhradne v nedeľu skoro ráno.“ Cieľom stránky je poskytnúť informácie tým, ktorí uvažujú o kúpe nového bytu. Pokiaľ v okolí uvidia príliš veľa červených domčekov (značka mizerných susedov), mali by sťahovanie ešte zvážiť.

Z Kalifornie, kde tento web vznikol, sa toto hobby rozšírilo do zvyšku USA a pomaly sa šíri aj ďalej do sveta. Čím sa dostávam k zmienenej osobe, ktorá je zatiaľ prvým podobne ohodnoteným nešťastníkom v Čechách a na Slovensku. Býva v Prahe na Jeřabinovej. „Bude vám búchať na dvere, keď sa pokúsite sledovať televíziu. Raz prišiel dokonca i na Silvestra!“ napísal o ňom anonymný informátor. Nemali by sme ho v tom nechať samého. Až dočítate tento článok, pustite si doma čo najhlasnejšie hudbu a schovajte susedovi rohožku. Bol by v tom čert, ak by v sme sa v červených domčekoch nevyrovnali svetu.