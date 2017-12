O2 ponúka paušál Pre mňa Mini - 30 minút a SMS za dve stovky

O2 priniesol nový paušál pre ľudí, ktorí málo telefonujú. Za 199 korún získajú paušál Pre mňa Mini s 30 predplatenými minútami a 30 SMS správami.

3. mar 2008 o 15:56 Ivan Kahanec

K tomuto paušálu si môžu zobrať aj akciový telefón, ceny začínajú od jednej koruny.

Vybrať si môžu LG 375 za korunu alebo Samsung M300 za 990 korún. Tí zákazníci, ktorí si zakúpia dva paušály od O2 (jeden z nich môže byť aj Pre mňa Mini), si môžu za korunu kúpiť aj Nokiu 5310 XpressMusic.

Akciový paušál O2 Pre mňa Mini zahŕňa 30 voľných minút na účastnícke čísla do všetkých sietí na Slovensku, z toho 10 minút do siete O2, 10 minút do ostatných slovenských mobilných sietí a 10 minút do všetkých pevných sietí. Po prevolaní voľných minút sú volania spoplatnené jednotnou sumou 8 korún za minútu.

Súčasťou balíčka je aj 30 SMS na účastnícke čísla do všetkých sietí na Slovensku, z toho 15 SMS do siete O2 a 15 do ostatných mobilných aj pevných sietí. Všetky ďalšie SMS sú spoplatnené troma korunami. Aj na O2 Pre mňa Mini sa vzťahuje akcia SMS v rámci O2 za korunu po dobu 6 mesiacov.

Zmluvná viazanosť pri O2 Pre mňa Mini bez dotovaného telefónu je 12 mesiacov. V prípade, ak si zákazník vezme aj niektorý z dotovaných telefónov, jeho viazanosť je 24 mesiacov. O2 Pre mňa Mini nie je možné kombinovať s aktuálnou ponukou O2 Víkendy a funkcia Vždy výhodnejšie sa v tomto prípade neuplatňuje.