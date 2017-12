Dane môžeme priznať už aj cez internet

3. mar 2008 o 13:35 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - S blížiacim sa termínom podávania daňových priznaní za minulý rok, sprístupnilo Daňové riaditeľstvo (DR) SR vypĺňanie tlačív aj na internete. Daňové subjekty môžu na vyplnenie svojich daňových priznaní využiť tlačivá prístupné na stránke www.drsr.sk. Na stránke sú zverejnené tlačivá k dani z príjmov pre právnické osoby (PO), k dani z príjmov pre fyzické osoby (FO), typ A a k dani z príjmov FO, typ B za zdaňovacie obdobie roka 2007. Informovala o tom hovorkyňa DR SR Iveta Adamíková.

Hranica pre zdaniteľné príjmy fyzických osôb, po prekročení ktorej, je daňovník povinný podať daňové priznanie za minulý rok je stanovená vo výške 47 808 Sk. Podávanie daňových priznaní patrí medzi základné povinnosti daňových subjektov voči štátnemu rozpočtu. Daňovník je povinný v daňovom priznaní daň si sám vypočítať a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku.

Daňové priznania môže daňovník podať osobne na daňovom úrade do konca marca alebo poštou, pričom dátum odoslania musí byť najneskôr 31. marca. Môže tiež priznávať daň prostredníctvom elektronických prostriedkov so zaručeným elektronickým podpisom alebo bez neho na základe písomnej dohody so správcom dane.