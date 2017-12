Grand Theft Auto 4 - súhrn informácií

V okamihu objavenia sa dojmov z hrania hry, na ktorú celý herný svet čaká ako na božie zmilovanie, sa všetky oči okamžite obracajú k týmto nadobudnutým skúsenostiam. Niektorým prestížnym magazínom bolo dovolené nahliadnuť pod pokrievku Rockstar Games a ic

29. feb 2008 o 13:14 Ján Kordoš

Hlavnou postavou je (ako už hodnú dobu vieme) Niko Bellic, ktorý sa vydáva za svojim bratrancom Romanom, ktorý žije v Liberty City (podoba s New Yorkom nie je náhodná, no presnú kópiu mesta nejde, na určitých miestach budú dobre známe budovy, avšak všetko je upravené pre hrateľnosť) svoj americký sen. Po príchode však Niko zisťuje, že Roman mierne zavádzal a topí sa v problémoch. Už podľa mien hlavných protagonistov je ich pôvod mierne načrtnutý a tento odklon od čiernych gangstrov k východnému (prípadne ruskému) hrdinovi s výrazným prízvukom rozhodne vítame. Ono dabing bude jedným z výrazných kladov, čo sa dá povedať už teraz. Nielenže budú mať jednotlivé postavy špecifický prízvuk, spôsob vyjadrovania sa a rozdielnu intonáciu hlasu (inak sa bude s vami rozprávať jamajský díler drog a inak taliansky mafián či typicky americký frajer), oni vás navyše neodbijú jednou frázou. Dá sa to potvrdiť jednoduchým skúšaním napríklad pred začiatkom misie, keď bol dialóg pri zadávaní úlohy odlišný a stačilo sa k postave len otočiť pod iným uhlom a konverzácia bola iná. Je teda príjemné, že si tvorcovia dali tak obrovskú námahu a pripravili obrovské množstvo dialógov. Výrazne to ovplyvní celkový dojem z hry, pretože bude aj po nepodarenej misii (po vašom úmrtí budete vyzvaný sms-kou na reštart, no môžete to ignorovať) radosť skúsiť to znovu, pretože sa všetko môže odohrávať úplne inak.





V San Andreas nás prekvapila na akčnú hru pomerne detailná možnosť úpravy hlavného charakteru. Nielenže ste volili jeho črty, obliekali ho podľa vašich predstáv, ale podľa spôsobu hrania buď priberal alebo naberal svalovú hmotu. Jedenie vo fastfoodoch zvyšovalo nielenže vašu váhu, pohyb bol náročnejší a nadbytočné kilá sa dali zhodiť napr. behaním, plávaním, posilňovaním alebo šliapaním na bicykli. Tentoraz už dôraz na tieto mini RPG prvky taký vážny nebude a budeme si môcť meniť ošatenie hrdinu, ktoré však bude vplývať na okolie, takže ak vkročíte do reštaurácie v mafiánskom oblečení s viditeľnou zbraňou za opaskom, zákazníci okamžite dvíhajú ruky nad hlavu, pretože si myslia len to najhoršie a nechcú zbytočne zomrieť. A pri tom ste zvolili len nevhodné oblečenie. Žiadne prežieranie sa ani diéty tentoraz nutné nebudú, ale o to väčší dôraz je kladený na rozprávanie a príbeh. Mnoho úrovní bude príbehovo prepojených a hoci budete žiť v otvorenom svete, často budete radi vykračovať po príbehovej línii.

Zmenou prejde hlavne ovládanie pri streľbe, ktoré bolo svojim spôsobom mierne nemotorné. Všetko vyriešilo automatické zameriavanie najbližšieho cieľa (stlačenie ľavého triggeru) a následné vystrelenie (pravý trigger). Aby to nebolo tak jednoduché, tento spôsob zlikvidovania protivníka bude síce najprimitívnejší, no rozhodne nie najefektívnejší, a preto sa pri automatickom zameraní môžete ešte rozhodnúť pohybom pravého analógu, kam presne chcete vystreliť. Je teda rozdiel, keď vypálite niekoľkokrát, ako keď presne namierite a jednou strelou do hlavy zničíte vybraný cieľ. Samozrejme si to vyžiada viac skúsenosti na rýchle zvládnutie, ale odmena bude sladká. Taktiež pribudne akási obdobia krytia, takže do akcie sa nebudeme musieť vrhať strmhlavo. Síce to nebude všetko prepracované až do takej miery ako napríklad v Gears of War, avšak niekedy bude výhodnejšie nájsť si vhodný úkryt a alebo výhodnejšie miesto na strieľanie. Novinkou nie je ani rýchly beh, ktorý vyvoláte stlačením a držaním tlačidla A – hrdina sa prikrčí a za menšej ovládateľnosti sa stáva rýchlejším. Počas tohto režimu nemôžete strieľať.



Najväčšou novinkou v ovládaní, po ktorej hráči volali už dlho, je možnosť streľby počas jazdy v aute. Konečne sa to stalo realitou a Niko môže mieriť zbraňou nezávisle na smere pohybu vozidla a strieľať po nebezpečných protivníkoch. Určite to bude využité v mnohých misiách, kde napríklad nebudete sedieť za volantom, ale sa snažíte striasť dotieravých nepriateľov. Občasné prestrelky si za volantom istotne užijeme a keď necháme pôsobiť našu fantáziu, tak napríklad pri plnení úlohy, v ktorej musíme zabiť povedzme dôležitého člena niektorého z gangov, pohodlne to môžeme spraviť priamo z auta a rýchlo ujsť z miesta činu. Maličkosť, ktorá spraví mnoho s atmosférou. Z aut môžeme navyše hádzať granáty, v kufri nájsť prekvapenie, no na našu škodu sa v autách nedajú uskladňovať predmety. Vaše obľúbené vozidlá môžete odparkovať v garáži, kde sú vám plne k dispozícii.

Samotné jazdenie sa nevydalo realistickou cestou a ostáva pri arkádovejšom spracovaní. Simulátor od Grand Theft Auta 4 určite nik z nás nečakal a bolo by zbytočné sa tomu celému podrobne venovať. Ovládanie je tak znovu jednoduché a praktické, pokročilý je predovšetkým fyzikálny engine, ktorý pri kolízii nebude pripomínať komixové baran-baran-buc. Aby ste v meste nezablúdili, budú všetky automobily obsahovať GPS systém, pričom tie lepšie vyzerajúce a drahšie autá budú vybavené aj hlasovou navigáciou, ostatné vás nasmerujú na správne miesto grafickou formou. Pri nesprávnom odbočení budete o zlej trase informovaní, no zároveň vám bude vypočítaná najkratšia trasa od vášho nového smeru. Podobne prehľadný a fungujúci systém ukázalo už Test Drive Unlimited a nie je dôvod neveriť tomu z GTA 4.

Príjemne vyzerá aj nový systém hodnotenia páchaného násilia. Ak povedzme nechtiac prejdete chodca, okamžite sa o slovo prihlási známy hviezdičkový systém, ktorý je však upravený do modernej podoby. Hľadanie vašej osoby je totiž spracované zónovo. Pokým sa stane nejaký zločin, je vyhlásené pátranie, čo znamená, že do určitej vzdialenosti je nebezpečné sa pohybovať (klasický rádius, v ktorom to vrie). Pri viacerých hviezdičkách sa rozsah samozrejme zvyšuje a je náročnejšie dostať sa z inkriminovaného miesta preč. Nemusíte mať však okamžite strach, pretože pokým vás nespozoruje nejaký policajt alebo iná ochranná zložka, môžete sa ukrývať a behať po postranných uličkách. V okamihu, keď je Niko identifikovaný ako páchateľ, sa zónové hľadanie presúva na vašu osobu a musíte sa v prvom rade striasť prenasledovateľa a následne sa pokúsiť uniknúť i z miesta činu. Niečo podobné a nie až tak doriešené sme mohli vidieť v Driver: Parallel Lines, kde išlo o zaujímavé oživenie inak priemernej hry.



Engine hry bude božský – čítali sme to všade, videli sme to všade a v praxi to vďaka využitiu Euphoria enginu, ktorý je prítomný aj napríklad v novom Indiana Jonesovi, aj všetko bude fungovať. Pri súbojoch sa totiž berie ohľad na okolité prostredie, takže je rozdiel na ktoré miesto protivníka odhodíte, čo boli simulované napríklad pri bitke v interiéroch, kde jeden z protivníkov preletel oknom a spadol z niekoľkometrovej výšky. Niečo podobné by bolo doposiaľ nevídané, teraz pôjde o bežnú záležitosť, takže ohľad treba brať aj na blízke prostredie. S tým súvisí aj pokročilá deštrukcie terénu. Samotnú hru poháňa RAGE engine, ktorý zvláda mnoho. Obrázky hovoria za seba, no ako príklad poslúži jedna misia, v ktorej má Niko zastreliť jednu osobu v dokoch. Jeden spôsob je nabehnúť priamo na miesto činu a všetko to tam vystrieľať, avšak omnoho zaujímavejšie vyzerá nasledovný postup: nájdete si nejakú vysokú budovu, ktorú vidíte už z diaľky (v tomto prípade Empire State Building), výťahom sa vyveziete na samotný vrchol, na streche si rozložíte svoje nádobičko, namierite, vystrelíte a cieľ je odstránený.

Mnohé mieste budete mať na začiatku neprístupné a dostanete sa do nich až po určitých splnených úlohách, čo by mohlo niekoho iritovať, avšak ak to pomôže príbehu a úvodné priestranstvo bude dostatočne veľké a zaujímavé, určite nebudeme proti. V niektorých momentoch však bolo GTA 4 mierne spomalené, čo je známy problém, ktorý riešia v Rockstare už pomerne dlhú dobu a vždy sa prichýlili radšej k občasným spomaleniam, avšak nádhernému spracovaniu. Plynule sa bude striedať denná doba, do hrania prehovorí aj zmena poveternostných podmienok, takže jasný deň sa môže premeniť na sychravé a pochmúrne odpoludnie a následný dážď. Plynutie času je raz tak pomalšie ako v minulosti, čo v konečnom dôsledku znamená, že dve skutočné minúty prezentujú jednu hodinu vo virtuálnom Liberty City. Škoda, že nedôjde aj k zmene ročných období, takto to vyzerá na nekonečnú jar alebo jeseň.



Potom tu už máme len drobnosti typu: áno, bude to vyzerať nádherne, znovu nebude chýbať ani rádio v autách s rôznymi stanicami (tentoraz však budeme môcť počúvať muziku aj pri pohybe po vlastných prostredníctvom mobilného telefónu) či vtipné scény, ironické rozhovory alebo obrovská voľnosť To všetko už poznáme, tak si na úplný záver rozoberieme prítomnosť mobilu. Okrem spomínanej hudby a možnosti reštartu misie slúži aj ako váš plánovač. Ak niekoho stretnete a dáte mu svoje číslo, môže vám zavolať. To poslúži ako indikátor prístupných misií. Po odmietnutí hovoru sa vám pri sekundárnych úlohách môže stať, že sa k danej úlohe už nedostanete, takže ak niečo nechcete plniť, nemusíte. Dôležité misie však vynechať nemôžete a mobil vám bude vyzváňať v určitých intervaloch neustále. Poznáte to určite sami. Grand Theft Auto 4 vyzerá na skutočný posun tejto známej ságy. O tom, že bude znovu kvalitná nepochybuje nik. A zároveň kontroverzná, pretože zabíjanie či zrážanie ľudí rozhodne bežnou súčasťou života nie je. No Grand Theft Auto 4 je pre mnohých synonymom skutočnej zábavy a hrateľnosti. O tú ide predovšetkým a s postupne odhaľovanými detailmi sa máme na čo tešiť. Ako sme už spomenuli, konzolová verzia sa objaví koncom apríla, na PC to bude zrejme koncom tohto roka.

Zdroj: Gamespot, IGN