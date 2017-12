Activision: Take Two by sme nechceli kúpiť

29. feb 2008 o 9:19 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 dve miliardy dolárov. Po nedávnej akvizícii Activisionu a Vivendi – výsledkom je práve spoločnosť Activision Blizzard, vznikla konkurencia pre dovtedy jednotku na hernom trhu, Electronic Arts, a tak sa aj tento gigant rozhodol dostať pod svoje krídla veľké zviera. Vieme, že neúspešne a všetkému nasadil korunu Kottick, ktorý prehlásil, že oni o Take Two nemali záujem, hoci premýšľali aj o tejto spoločnosti, no napokon vysvitlo, že nespĺňa ich základné požiadavky ako zaručená ziskovosť, dobrý manažment, kvalitné technológie a mnohomiliónové predaje titulov. To sú trochu prisilné slova, pretože Take Two rozhodne nepatrí medzi odpadlíkov herného trhu, avšak je pravdou, že okrem prichádzajúceho GTA 4 to bude zrejme jediný hit spoločnosti. Na Mafiu 2 sa v tento rok príliš nespoliehame, športové série musia trochu pridať, aj keď človek nikdy nevie. Kottick následne povedal, že pre EA to možno bude výhodná kúpa do budúcnosti (ak sa teda podarí tento obchod zrealizovať), pretože manažéri EA majú istotne cit pre správny výber, no pre Activision nešlo o vhodnú akvizíciu. Získaním Blizzardu pod svoje krídla sa niet čomu čudovať. Kottick taktiež prehlásil, že ide o najnadanejších vývojárov na celom hernom trhu, ktorí naslúchajú požiadavkám hráčov, komunikujú s nimi a vyslovene robia hry pre nich. Pôvodne totiž Activision chcel vytvoriť vlastné MMORPG, ktoré by konkurovalo fenomenálnemu World of Warcraft, avšak napokon zistili, že tento projekt bude nemožné realizovať a kvalite a úspechu sa ťažko Blizzardu vyrovnajú. Zdroj: Firingsquad