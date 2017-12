Obedná pauza: kreslené dobrodružstvo

Náplň flešovky The Fancy Pants Adventure je úplne klasická – preskúmať svet, vyhýbať sa príšerám, skákať po plošinkách a zbierať regeneračné body. To ste už hrali stokrát. No verte, že kvôli prekrásnemu vizuálnemu spracovaniu a svojskému čaru dnešnej Obednej pauzy si to radi zahráte aj po stoprvý raz.