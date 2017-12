Yahoo! čelí žalobám akcionárov

Mesiac po podaní nepriateľskej ponuky Microsoftu na prevzatie musí internetový koncern Yahoo! čeliť rastúcemu počtu žalôb zo strany svojich akcionárov.

28. feb 2008 o 16:03 TASR

Sunnyvale 28. februára (TASR) - Kvôli odmietnutiu ponuky podalo už sedem väčších investorov žalobu proti koncernu. Vyplýva to z podkladov, ktoré Yahoo! v stredu predložilo americkej komisii pre cenné papiere SEC. Medzi rozhnevanými akcionármi sú napríklad veľké americké dôchodkové fondy.

Výsledok boja o prevzatie však zatiaľ nie je istý. Yahoo! naďalej hľadá alternatívy k ponuke, ktorá mala pôvodne hodnotu takmer 45 miliárd USD, v prepočte 981,22 miliardy SKK. Microsoft chce napriek odmietnutiu presadiť prevzatie, aby zvýšil svoju konkurencieschopnosť voči Google v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy. Manažment a zamestnancov Yahoo! stojí zaoberanie sa odmietnutou ponukou veľa času a energie, ako uvádza internetový koncern.

Často sa špekuluje o navýšení ponuky. Najväčší svetový softvérový koncern však vyčkáva, zatiaľ čo sa tlak na vedenie Yahoo! stále zvyšuje. Na trhu sa tiež objavili fámy, že o kúpe väčšieho balíka akcií Yahoo! uvažuje Google. Tento krok by pravdepodobne sťažil a odsunul potenciálne prevzatie.

Yahoo! 11. februára zamietlo nevyžiadanú ponuku na prevzatie, ktorú predložil Microsoft. Koncern označil ponuku za príliš nízku. Predstavenstvo spoločnosti prišlo jednomyseľne k záveru, že ponuka nie je v záujme jej akcionárov. Yahoo! vo svojom stanovisku uviedlo, že ponuka "výrazne podhodnocuje" spoločnosť.

Microsoft predložil svoju ponuku 1. februára. Najväčší softvérový koncern na svete pôvodne ponúkol 31 USD za akciu Yahoo. V tom čase to bolo 62 % nad burzovou hodnotou akcie internetového koncernu. Prípadná kúpa sa mala vyplatiť na polovicu v akciách Microsoftu a v hotovosti. Hodnota ponuky sa znížila z pôvodných 44,6 miliardy USD kvôli oslabeniu akcie Microsoftu.

V prípade uskutočnenia akvizície by fúzia vytvorila rivala jednotke v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernu Google. Tiež by to bola najväčšia fúzia dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti počítačových technológií.

Odmietnutie ponuky zvyšuje tlak na spoluzakladateľa Yahoo! Jerryho Yanga, aby investorom predstavil stratégiu na oživenie rastu spoločnosti, čo by viedlo k posilneniu jej akcie, ktorá v priebehu posledných dvoch rokov stratila polovicu svojej hodnoty. Yahoo! v posledných 8 kvartáloch zaznamenalo pokles zisku a márne sa snaží zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v porovnaní s jednotkou v brandži Google.

Informovala o tom agentúra DPA.