Španielskej Telefónice vzrástol čistý zisk o 43 percent

Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica ukončila minulý rok s celkovými tržbami 56,44 miliardy eur. Čistý zisk z toho tvoril takmer 9 miliárd eur.

28. feb 2008 o 12:48 SITA

MADRID. Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica ukončila minulý rok s celkovými tržbami 56,44 mld. eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2006 nárast o 6,7 %. Čistý zisk firmy sa vlani zvýšil o 42,9 % na 8,91 mld. eur. Telefónica ďalej uviedla, že vlani hospodárila s prevádzkovým ziskom pred zarátaním odpisov a amortizáciou (OIBDA) vo výške 22,8 mld. eur, ktorý sa medziročne zvýšil o 19,3 %. Analytici v priemere očakávali čistý zisk 8,5 mld. eur, zisk OIBDA vo výške 23,2 mld. eur a celkové tržby 56,49 mld.

Štvrtá najväčšia telekomunikačná skupina na svete očakáva, že jej tohtoročný OIBDA zaznamená v tomto roku rast od 7,5 do 11 %, zatiaľ čo celkové tržby by sa mali zvýšiť od 6 do 8 %. K nárastu hospodárskych ukazovateľov celej skupiny by mali najviac prispieť krajiny v Latinskej Amerike. Spoločnosť taktiež uviedla, že do prvej polovice budúceho roka plánuje odkúpiť 100 mil. vlastných akcií v hodnote približne 1,96 mld. eur. Toto množstvo zodpovedá približne 2,095 % celkového kapitálu Telefónicy.

Telefónica na Slovensku pôsobí prostredníctvom divízie Telefónica O2 Slovakia s.r.o., ktorej licencia nadobudla platnosť 7. septembra 2006. Spoločnosť začala prevádzku 2. februára minulého roka. Tretí slovenský mobilný operátor evidoval k 31. decembru vlaňajška už 565 tis. registrovaných zákazníkov. V rámci medzinárodnej skupiny patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine Telefónica O2 Europe.