Deutsche Telekomu klesol vlani čistý zisk na pätinu

Deutsche Telekom dosiahol vlani čistý zisk 569 miliónov eur. Výsledok bol o 82 % horší než v roku 2006.

28. feb 2008 o 10:06 TASR

Bonn 28. februára (TASR) - Deutsche Telekom (DT) dosiahol vlani čistý zisk 569 miliónov EUR, v prepočte vyše 18,6 miliardy SKK. Výsledok bol o 82 % horší než v roku 2006. Vedenie telekomunikačnej spoločnosti uviedlo, že DT dosiahol horšiu bilanciu v dôsledku nákladov na znižovanie počtu pracovníkov a vyššieho daňového zaťaženia.

Prevádzkový zisk DT, teda pred zaplatením daní, úrokov a uskutočnením odpisov, klesol medziročne len o 0,6 % na 19,33 miliardy EUR. Tržby DT vďaka akvizíciám v Rakúsku, Poľsku a Holandsku dosiahli 62,52 miliardy EUR a medziročne zaznamenali prírastok 1,9 %. Deutsche Telekom bol tržbami aj vlani najväčšou európskou telekomunikačnou spoločnosťou.

DT však výrazne zaostáva za Telefónicou v tvorbe zisku. Španielska spoločnosť ho vytvorila vlani 8,9 miliardy EUR.

K výsledkom Deutsche Telekomu prispeli jeho zahraničné dcéry. Americká T-Mobile dosiahla vlani silný rast, ale pri prepočte jej výsledku na eurá sa neposunula vpred, lebo sa prejavil pokles výmennej hodnoty dolára. T-Mobile prispel však k rastu prevádzkového zisku a počtu klientov DT, avšak ich tempo rastu sa zmierňuje.

Šéf DT René Obermann na dnešnej tlačovej konferencii povedal, že náklady na prevádzku telekomunikačnej spoločnosti by mali klesnúť do roku 2010 celkom o 4,7 miliardy EUR, pričom vlani sa z úlohy splnilo už takmer 50 %. DT realizuje program znižovania počtu zamestnancov. Do konca roka sa má ich počet znížiť o 32 000.

