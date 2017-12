Filmy v DVD kvalite budú čoskoro aj na mobiloch

Aj keď mobily nie sú optimálnym zariadením na sledovanie filmov, niektoré firmy sa s tým akoby nechceli zmieriť a pracujú na zvyšovaní kvality filmov na mobiloch. V Barcelone na Mobile World Congresse predstavila firma Actimagine nový mobilný kodek, ktorý

28. feb 2008 o 11:16 Ivan Kahanec

Aj keď mobily nie sú optimálnym zariadením na sledovanie filmov, niektoré firmy sa s tým akoby nechceli zmieriť a pracujú na zvyšovaní kvality filmov na mobiloch. V Barcelone na Mobile World Congresse predstavila firma Actimagine nový mobilný kodek, ktorý umožní sledovanie filmov na mobiloch v „kvalite podobnej DVD". A to aj na mobiloch, ktoré sú už dnes pomerne rozšírené. Zájsť chuť si zatiaľ zrejme budú musieť majitelia mobilov bez operačného systému, teda bez Symbianu, Microsoft Windows Mobile či Linuxu.

VIDEO: Ukážka kvality videa v kodeku Mobiclip

video //www.sme.sk/vp/3110/

Vysoká kvalita obrazu

Firma prezentovala možnosti kodeku Mobiclip na niekoľkých zariadeniach, napríklad Nokii N73, N95 alebo Sony Ericssone M600 či P1. Prehrávané upútavky na filmy ukázali, že je obraz výrazne kvalitnejší, ako keď je video vo formáte MP4 či 3GP. Bolo to vidieť najmä na tom, že sa obraz ani pri rýchlych scénach nerozpadával, respektíve neštvorčekoval. Výsledný obraz bol kvalitatívne veľmi podobný filmu na originálnom DVD disku.

Aj pri takejto kvalite nezaberie na pamäťovej karte veľa. Firma sľubuje, že zhruba dvojhodinový film zaberie 256 megabajtov. Pri takejto veľkosti by sa dali filmy distribuovať na pomerne lacných pamäťových kartách. Aj s pridanými bonusmi by stačili 512 megabajtové karty. Z pohľadu parametrov môže mať film 25 obrázkov za sekundu a rozlíšenie 320 x 240 alebo 640 x 480 pixelov. Pre veľkú väčšinu súčasných mobilov stačí to nižšie rozlíšenie, keďže ich displeje majú práve také rozlíšenie.

Vysoká kompresia by podľa vývojárov nemala znamenať dramatické nároky na batériu. Taká Nokia N73 by mala bez prestania prehrávať video zhruba sedem a pol hodiny.

VIDEO: Kvalita filmov je dostatočná aj na prehrávanie na televízore

video //www.sme.sk/vp/3111/

Sledovanie online

Mobiclip umožňuje okrem prehrávania videa z pamäte mobilu aj streaming, teda prehrávanie cez mobilnú sieť zo servera. Tu už samozrejme ide kvalita dole, najmä pri pomalších možnostiach pripojenia ako GPRS alebo EDGE. Kým v plnej kvalite je dátový tok 1 megabit za sekundu, pre GPRS je dátový tok len 60 kilobitov za sekundu. Zníži sa aj rozlíšenie aj počet obrázkov za sekundu.

Používateľ si však môže kvalitu vyberať, čo je dôležité aj vzhľadom na objem prenášaných dát. Aj keď teda obraz nebude taký kvalitný, ako pri plnej kvalite, napríklad pri spravodajstve je aj 60 či 100 kilobitov za sekundu postačujúcich. Aplikácia Mobiclip umožňuje aj prehrávanie videa na požiadanie a poskytovatelia mobilného obsahu ho budú môcť využiť pri online videopožičovniach.

Zatiaľ nie je možné ani testovanie nového kodeku, no zrejme nebude treba dlho čakať.

Hoci sa zdá, že budú filmy komprimované týmto kodekom veľmi kvalitné, stále existujú skeptici, ktorí nepovažujú mobil za zariadenie vhodné na prehrávanie filmov. Napríklad režisér David Lynch.

VIDEO: David Lynch o sledovaní filmov na mobiloch