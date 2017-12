God of War: Chains of Olympus - orgie prichádzajú

Neľútostný hrdina poznačený osudom za hriechy svojej minulosti je späť, aby nám všetkým dokázal, ako majú vyzerať akčné hry v dvadsiatom prvom storočí na konzolách do ruky.

27. feb 2008 o 15:38 Ján Pásztor

Myslím, že žiadnemu fanúšikovi akčného žánru, a už vonkoncom nie majiteľovi PSP, nemusím pripomínať, akáto hviezda sa blíži na obrazovky našich handheldov. Jeden z najvyšperkovanejších titulov konzolovej éry, séria God of War sa už čoskoro objaví na prenosnom PlayStatione. Na konci najväčšej slávy PlayStation 2 sa objavila hra, ktorej dovtedy venovali pozornosť predovšetkým len videoherné média, no dnes už vieme, akú paseku hra napáchala. Stala sa synonymom pre akčnú dokonalosť a štúdio v Santa Monice vyšvihla medzi vývojársku elitu. Recenzie na obe fenomenálne tituly nájdete tu a tu. Ak by to z predchádzajúcich riadkov nebolo dostatočne zrejmé, pripomínam, že ak ste nejakou nešťastnou náhodou minuli niektorý z predchádzajúcich počinov, napravte to. Samozrejme ako každá videohra, aj God of War obsahuje niekoľko chybičiek, no v dnešnej dobe sú už v ponuke ich zľavnené verzie a tak budúcich hráčov čaká “veľa muziky za málo peňazí“.

S vydaním PSPčka samozrejme mnohí právom očakávali nejaké to pokračovanie. Ich tajné sny ukojil nástup minulého roka. Netrvalo dlho a v prvých mesiacoch predchádzajúceho roka štúdio Ready at Dawn vypustilo krátky teaser, na konci ktorého sa zobrazilo povestné „coming soon“ no s použitím God of War fontu. To prirodzene vyvolalo množstvo špekulácii ohľadne ich pripravovaného titulu. Nakoniec s vydaním God of War 2 boli všetky fámy ukončené, nakoľko tvorcovia definitívne potvrdili príchod God of War na PSP pre rok 2007. Dnes už vieme, že tento termín nestihli, avšak očakávaný titul tým iba získal drahocenný čas na doladenie všetkých nedostatkov.





Prečo som však spomenul spoločnosť Ready at Dawn namiesto štúdia v Santa Monice? Z jednoduchých dôvodov, a to si povedzme na rovinu. Nový prírastok do série nemajú na svedomí pôvodní tvorcovia God of War, tí totiž pilne pracujú na treťom pokračovaní pre PlayStation 3. Odklonenie od hlavnej série si zobrali do rúk tvorcovia (v stále možno povedať) novozaloženej spoločnosti. Nemusíte sa však obávať zruinovania dobrého mena. Ready at Dawn pozostáva z jedných z najlepších ľudí spoločnosti Sony a aj keď sa zatiaľ nemôžu pochváliť dlhou históriou, na konte majú už prvý megahit, hru s názvom Daxter. Nebudem teraz bližšie rozpitvávať túto bezpochyby fantastickú hru s nezabudnuteľným hlavným hrdinom, recenziu naň môžete koniec koncov nájsť aj na našej stránke. Teraz máme na paškáli niečo z úplne iného súdka.

Dnes sme sa rozhodli priniesť vám preview práve z pripravovanej akcie roka pre konzoly do ruky, God of War: Chains of Olympus. Ako už názov napovedá, bojiskom sa stane opäť staroveké Grécko a bájny Olymp. To všetko na minidisplejoch vášho prenosného PSP. Ak si ešte pamätáte na konzolového predchodcu, budete dozaista milo prekvapení. Nová hra presne odráža koncept svojho veľkého bračeka. Na úvodnej obrazovke je natlačená časť tváre Kratosa a agresívna hudba vás nabudí na akciu ešte skôr než ju PSP stihne natiahnuť. Demo začína bez zbytočných animácii neďaleko prístavu na polostrove Attica (polostrov na ktorom ležia okrem iného aj Atény). Hordy perzských vojakov vás okamžite napadnú a vy v tom momente zistíte, že nie ste schopný pohybu. Ostanete ako prikovaný a s vytriešteným zrakom budete sledovať tú nádheru, ktorú pred vašimi očami rozpúta PSP. Nebudem teraz technické spracovanie vychvaľovať do nebies, už z priložených obrázkov je hádam jasné, že pôjde o niečo nevídané.



Ovládanie postavy je natoľko prirodzené a intuitívne, až sa vám bude miestami zdať, akoby za vás niekto iný hru hral. Základné kombinácie útokov, ako aj krvavé brutality po chytení nepriatelia, verne kopírujú konzolových bratov. Nič neostalo na náhode. Tvorcovia mysleli na všetko. Jednoduché rébusy, krv vylepšujúca atribúty zbraní a mágii, ale aj truhličky s energiou sú presne také ako doposiaľ. Po niekoľkých miestnostiach sme narazili na prvého bossa (Basilisk), ide o akúsi mytologickú príšeru pripomínajúcu Tyrannosaura. Tento hravý bossík prišiel na scénu skutočne triumfálne, zjedením minibossa, s ktorým sme ešte pred malou chvíľou bojovali. Basilisk útočí podobne ako Hydra v útrobách lode na začiatku prvého God of War. Aby sme však mali veci sťažené, museli sme sa vyhýbať ohnivým guliam vypálených priamo z úst Basiliska. Nakoľko ale PSP neobsahuje druhú páčku, uskakovanie pred útokmi Kratos vykonáva po stlačení obchod postranných tlačidiel (smer určuje ľavá páčka).

Jeho porazením demo nekončí. Po niekoľkých metroch sme si mohli vyskúšať aj manévrovanie postavy vo vode. Napokon sme však dorazili na samotný záver. Veľká hala s hŕstkou nepriateľov skrývala samotného perzského kráľa. Nie, nečakajte žiadneho suchára so zlatou korunou na hlave a zlatým jablkom v rukách. Pred vami bude stáť skutočný démon, teda skôr chlap ako sa patrí. Nezáleží na tom, či okolitých nepriateľov vyplieskate alebo nie, pretože sa budú tak či tak do nekonečna objavovať. Teda aby som bol presnejší, až do momentu pokiaľ neporazíte samotného kráľa. Tu moje rozprávanie končí, demo ešte pokračuje brutálnou animáciou, no tú si už každý vychutná sám.



Niekoľko slov na záver

God of War: Chains of Olympus vyjde za veľkou mlákou už o necelý týždeň a prvé recenzie i z renomovaných stránok naznačujú, že pôjde o riadne nabušený titul. Ozývajú sa dokonca aj hlasy, ktoré hovoria o najlepšej hre na handheldy, aká kedy uzrela svetlo sveta. My si na oficiálny verdikt počkáme do príchodu európskej verzie (koniec marca) do našej redakcie. No už teraz vám vieme povedať, na základe hrateľnej verzie ktorú sme mali možnosť otestovať, že zahraniční recenzenti neboli ďaleko od pravdy. Neopakovateľný herný zážitok so skutočne okúzľujúcou grafikou môže pokaziť len veľmi nepodarená európska konverzia.