Lístky sa budú dať kúpiť mobilom

Od leta plánuje dopravný podnik zaviesť kupovanie lístkov cez esemesky.Po prechode na euroby to chceli zaviesť ajBanská Bystrica a Zvolen.

27. feb 2008 o 0:00 Dorota Kráková

Od leta plánuje dopravný podnik zaviesť kupovanie lístkov cez esemesky. Po prechode na euroby to chceli zaviesť ajBanská Bystrica a Zvolen.

BRATISLAVA. Možnosť kupovať si lístky na hromadnú dopravu je pre Bratislavčanov čoraz reálnejšia.

Branislav Zahradník, predseda predstavenstva dopravného podniku hovorí, že systém by skúšobne mohol fungovať už v lete, poprípade od jesene. „Bol by to spôsob, ako značne uľahčiť cestujúcim zaobstarávanie si lístka,“ povedal.

Platilo by sa vo faktúre

Bratislavský systém by mal fungovať presne tak ako pražský, povedal Zahradník. V Prahe platenie esemeskou zaviedli v novembri. Cestujúci tam zašle na skrátené telefónne číslo textovú správu a do dvoch minút mu operátor zašle potvrdenie. „Funguje aj ako doklad pre revízorov,“ povedal Zahradník.

Za elektronický lístok sa potom platí až vo faktúre, ktorú dostane zákazník od mobilného operátora. „Mobilný telefón má dnes takmer každý,“ povedal Zahradník.

Neúmyselní čierni pasažieri

Platenie lístkov cez mobil má podľa Zahradníka pomôcť hlavne neúmyselným čiernym pasažierom. „Sú situácie, keď si cestujúci nemá kde kúpiť lístok alebo nemá dosť drob­ných. Takto by nemuseli riskovať,“ myslí si.

Jednoduchosť

Pre dopravný podnik je najdôležitejšie, aby kupovanie líst­kov bolo jednoduché. „Jedno telefónne číslo, jeden typ lístka,“ vysvetľuje Zahradník. Lístok by mal platiť na všetky pásma a mal by mať dlhšiu platnosť, je teda možné, že by bol aj drahší ako bežný 10-minútový lístok. Ten stojí v Bratislave 14 korún.

Riziká takéhoto kupovania lístkov podľa Zahradníka nie sú veľké. „V Prahe nezaznamenali veľké pokusy hackerov ani kolektívne zneužitie systému. Sú na to kontrolné mechanizmy.“

Bystrica systém chce

Košice ani Žilina nad podobným systémom elektronic­kých lístkov zatiaľ neuvažujú. „Neodmietame to, ale zatiaľ sa tým nezaoberáme. Máme iný systém riadenia dopravy ako Bratislava,“ povedal riaditeľ žilinského dopravného podniku Juraj Popluhár.

Naopak, možno od budúceho roka by elektronické lístky mohli fungovať v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

„Sú na to dobré ohlasy, ale u nás to prichádza do úvahy až po prechode na euro. Odbremenilo by nás to od spracúvania toľkých mincí a zrýchli to prepravu, nebude treba si kupovať lístky u vodiča,“ povedal Marek Modranský zo SAD Zvolen.