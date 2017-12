Počítač namiesto čašníka?

Spomalených čašníkov s notesom v ruke možno v reštauráciách onedlho nahradí počítač s dotykovým displejom.

27. feb 2008 o 0:00 (tu, reuters)

Namiesto papierového jedálneho lístka je v telavivskej reštaurácii Frame na každom stole položená obrazovka s dotykovým displejom. Zákazníci si môžu prezrieť jedlá a hneď si ich aj objednať. Počas čakania vidia, v akom stave je vybavenie ich objednávky a koľko bude večera dohromady stáť. Čašník už roznáša len jedlo a účty.

Podobné systémy vyvíja viacero spoločností a pokusne sa nasadzujú po celom svete. Svoj vlastný dotykový stôl na jar napríklad predstaví aj spoločnosť Microsoft, tvrdí, že zariadenie „zmení spôsob, ako ľudia jedia“.

Ľudia si objednajú viac

„Je to viac vizuálne,“ hovorí Gil Uriel, návštevníčka reštaurácie Frame. „Je oveľa jednoduchšie, keď môžeme jedlo aj vidieť,“ hovorí. Jej dieťa hrá pomocou dotykového displeja hru, pri iných stoloch sa zákazníci zabávajú kreslením na obrazovku. Na obrazovkách si možno počas večere napríklad pozrieť DVD alebo vypočuť obľúbený album.

Pre vlastníkov reštaurácií majú „e-menu“ systémy jednu zásadnú výhodu – zákazníci tu v priemere minú viac peňazí ako v zariadeniach s čašníkmi.

Predstavitelia reštaurácie Frame napríklad tvrdia, že po zavedení počítačového objednávania tržby ihneď vzrástli o jedenásť percent. „Je to o impulzívnom nakupovaní,“ hovorí Adi Chytayat, riaditeľ spoločnosti Conceptic, ktorá ako jedna z prvých zaviedla e-menu do reštaurácií v Izraeli. „Ak sa zákazník pozrie na obrázok čokoládového koláča, je veľká šanca, že si ho kúpi,“ dodáva. Počas čakania na obsluhu by si to už mohol roz­myslieť.

Počítače nenahradia ľudí

Budú ľudia spokojnejší v reštaurácii, v ktorej čašníci iba donesú jedlo? Niektorí ľudia sú skeptickí. „Ja neverím v obrazovku, ale v ľudí. Radšej si poč­kám pätnásť minút na čašníka ako toto, “ hovorí podnikateľ Yoash Torkman.

„Vidíte tamtoho človeka? Chodí sem už 25 rokov,“ povedala pre Reuters čašníčka jednej z bruselských reštaurácií.

„Poznám jeho manželku, poznám jeho dieťa. Myslíte si, že to bude lepšie, ak ho namiesto mňa uvíta počítač?“ pýta sa.