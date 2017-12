InZine.sk naučil blogerov písať

Magazín T-Station.sk je voľným pokračovaním slovenskej internetovej legendy InZine. Namiesto siedmich redaktorov však v kancelárii sedí už len jeden – Elena Akácsová.

Pre šéfredaktorku T-Station bol internetový magazín InZine srdcovou záležitosťou. Keď jej krátko po jeho zániku Slovak Telecom ponúkol prácu na plánovanom serveri T-Station, pretlačila medzi virtuálnu požičovňu filmov, hudby a hier aj autorský tím z predošlej redakcie.

Lízať zmrzlinu cez sklo

„Hlavný rozdiel medzi InZine a T-Station je ten, že vtedy sme boli v redakcii na plný úväzok šiesti-siedmi a dnes som tu jediná,“ vraví Akácsová. Chýba jej najmä osobný kontakt. „Vtedy vzniká najviac nápadov. Virtuálny kontakt je ako lízať zmrzlinu cez sklo.“

Pre iné pracovné aktivity členov redakcie niet veľa času na vymýšľanie a tvorbu niečoho nového. „Riešia to skôr noví autori. Ukazujú nám, starým lenivým kaprom, nové spôsoby písania, nové témy,“ hovorí so smiechom Akácsová.

Vzostup a pád InZine

„Kapry“ však boli za čias InZine priekopníkmi sviežeho, uvoľnenejšieho a literárnejšieho štýlu internetovej publicistiky. Akácsová si myslí, že množstvo slovenských blogerov čerpalo inšpiráciu práve z InZine. Ako príklad uvádza štýl Maxima E. Matkina. „Prvý odpálil beletristické písanie v prvej osobe a má na blogoch veľa epigónov,“ hovorí.

InZine zanikol v roku 2004, keď ho investor, softvérová firma Gratex, prestal dotovať. Bol jeho zánik nevyhnutný? „Gratex pochopil, že nemá zmysel hrať sa na vydavateľa s deviatimi ľuďmi, keď sú tu profesionálne vydavateľstvá, ktoré začínajú publikovať na webe,“ hovorí Akácsová.

Dobre píšuci ľavičiar? Ťažko.

Problém s čitateľským prijatím T-Station nemá. „Máme svoj fanklub, ktorý milujem a oni milujú ako InZine, tak T-Station,“ vraví Akácsová s úsmevom. Výčitky počúva skôr ohľadom konzervatívneho ladenia článkov. Popiera, že by to bolo zámerné: „Ja by som bola veľmi rada, keby sme mali dobre píšuceho ľavičiara, ktorý by mal rozumné, konzistentné názory, ale to je pre mňa oxymoron.“

A ako sa ľudia vyrovnávajú s ráznymi výrokmi Petra Pišťanka, najmä v jeho Mohamedánskom okienku? „Ťažko. Politická korektnosť vládne nielen na Slovensku, ale zvlášť v Európe,“ konštatuje Akácsová.

Žiadanka a päť podpisov

Magazín T-Station oficiálne tvorí jeden stôl vo veľkom otvorenom pracovnom priestore firmy Zoznam v bratislavskej Inchebe. Ako Akácsová prežíva zmenu zo samostatnej redakcie na prílepok? „To je omyl, celý portál je prílepok k nám,“ smeje sa.

Na terajšom pôsobisku jej chýba blízkosť k programátorom, ktorí boli v Gratexe vo vedľajšej miestnosti a tak sa technické požiadavky riešili veľmi promptne. „Keď chcem teraz niečo zmeniť, treba oficiálnu požiadavku, päť podpisov a strašne dlho to trvá, kým sa to dostane k samotnej zmene.“ Dodáva, že mnohokrát tá zmena ani nie je taká, ako si predstavovala, lebo do toho hovorí veľa ľudí a firma sa snaží zužitkovať nový prvok aj na iné účely.

Keď sa pýtame na budúcnosť magazínu, Akácsová nám poskytne množstvo informácií o T-Come, ktoré však nie sú určené na zverejnenie. Oficiálna verzia napokon znie: „Mám víziu, čo bude zajtra, ale realizácia nezávisí len od mojich predstáv.“