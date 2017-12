Tipy na víkendové surfovanie

Výhodné nakupovanie, svet skrášľovania a slávy na titulkách časopisov. Naučíme vás, ako sa vrátiť k folklóru, kde nájdete zadarmo počítačové hry, ako vyhrať zápas s formátom PDF, čo spraviť, ak sa vám pokazí budík, a kde hľadať majstrov. Také sú tipy na v

22. mar 2008 o 10:30 Milan Gigel, (mg, tu)

íkendové mrhanie časom.

Zahrajte sa na stylistov

Chýba vám odvaha a predsa ste rozhodnutí zmeniť svoj imidž? Potom neváhajte, pripravte si svoju fotografiu a otvorte stránku www.taaz.com. Pracovať budete môcť nielen s účesmi, ale aj s mejkapom. A ak dosiahnete vysnívaný výsledok, nič nebráni tomu, aby ste sa pustili do rovnakej práce priamo na sebe.

Mediálne hviezdy

Ak ste spokojní s výsledkom, ktorý ste dosiahli na serveri Taaz.com, nič vám nebráni, aby ste sa stali mediálnou hviezdou na titulke časopisu. Siahnite po upravenej fotografii, nahrajte ju na server http://www.magmypic.com/ a prekvapte svojich priateľov. A vraj po svete nechodia žiadni dvojníci...

Výprava za folklórom

Zabudli ste v zhone mesta na to, aké tradície sa dodržiavajú na vidieku už stáročia? Internetový server jankohrasko.sk sa snaží zdokumentovať to, čo zostalo v pamäti, a priebežne predstavovať zvyky, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia. Viete, ako oslavovali Veľkú Noc naši predkovia?

Počítačové hry zadarmo

Ak vám je ľúto za starými časmi, kedy počítačové hry mali svoje jedinečné čaro, zavítajte na stránku www.oldgames.sk. V ponuke je niekoľko stoviek herných titulov, množstvo článkov, spomienok na herné časopisy, návodov a lokalizácií.

PDF bez PDF

Potrebujete niekomu poslať súbor PDF, ale obávate sa, že nemá v počítači nainštalovaný potrebný prehliadač? Elegantný spôsob, ako možno posielať PDF súbory bez toho, aby ich ľudia museli otvárať, je použiť službu pdfmenot.com. Stránka vygeneruje adresu, ktorú vložíte do e-mailu alebo esemesky, dokument sa potom príjemcovi zobrazí priamo v prehliadači.

Je problém len u mňa?

Možno sa vám stalo, že ste súrne potrebovali navštíviť niektorý web, avšak prehliadač vyhlásil chybu. Na messengeri nikto známy nebol, a tak ste nevedeli zistiť, či je chyba iba na vašej strane, alebo majú rovnaký problém aj ostatní. Nová služba http://downforeveryoneorjustme.com/ ponúka odpoveď. Samozrejme iba vtedy, ak sa vám ju podarí otvoriť.

Webový budík

Máte vybitý mobil, pri sebe žiaden budík a potrebujete ráno určite vstať? Skúste webový budík – stačí, ak na stránke http://onlineclock.net vyplníte čas, kedy potrebujete vstať a z reproduktorov počítača sa vám ozve v daný čas zvuk, ktorý vás určite zobudí. Pozor však na to, aby notebook medzičasom nezaspal. Nezabudnite upraviť nastavenia v správe napájania.

Ušetrite pri nákupoch

Či už plánujete kupovať potraviny, stavebný materiál alebo doplnky do záhrady, vždy môžete ušetriť. Server zlacnene.sk ponúka prehľadné spracovanie akciových letákov a možnosť prehľadávania databázy produktov podľa lokalít. Znamená to, že ak hľadáte najlacnejšiu krkovičku vo svojom meste, pravdepodobne ju aj nájdete.

Katalóg majstrov

Živíte sa remeslom a chcete, aby o vás ľudia vedeli? Zaregistrujte sa do katalógu na stránke www.majstri.sk a zákazníci si vás nájdu aj bez toho, aby ste si museli vyrábať vlastnú webovú stránku. Keďže ide o projekt iba v plienkach, množstvo registrovaných remeselníkov nepoteší. Ak sa však rozbehne, môže ísť o veľmi zaujímavé miesto pre hľadanie tých pravých majstrov.