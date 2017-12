TÝŽDEŇ V SIETI - STĹPČEK MILOŠA ČERMÁKA Ukáž SMS

Napadlo mi to, keď som v televízii sledoval voľbu českého prezidenta. Čo by všetci tí politici v parlamente robili, keby neboli mobily? Premýšľali by, čo večer kúpia v samoobsluhe, špárali sa v nose alebo, nedajbože, dávali pozor? Mobilný telefón dnes pat

27. feb 2008 o 0:00 Miloš Čermák

rí k politikovi rovnako ako prúžkovaná kravata a neúprimný úsmev. Ale netýka sa to len politikov. Pípanie alebo diskrétne vibrovanie telefónu sa ozýva i na obchodných rokovaniach alebo pracovných poradách. Vytiahnuť noviny alebo sa začať rozprávať s kolegom by bolo nezdvorilé voči rečníkovi. Ale plne sa venovať mobilu je v poriadku. V americkom meste Petaluma prišiel jeden miestny politik s návrhom, aby tamojší zastupitelia mali povinnosť na požiadanie zverejniť výpis všetkých svojich napísaných či odoslaných správ. Pretože ide o dokumenty vytvorené počas zasadania rady, vzťahuje sa na ne zákon o verejnom prístupe k informáciám. Tento nápad by som uplatnil nielen na politikov. Nech mi ľudia ukážu, komu a čo počas nášho rozhovoru písali. Nedávno som o to požiadal kolegu. Tváril sa prekvapene a dotknuto. Tvrdil, že zariaďoval pracovné veci, ktoré „horeli", ale telefón mi neukázal. Keď sme sa rozlúčili, zbadal som, že hneď vytiahol telefón a zase čosi písal. Asi že obedoval s debilom.