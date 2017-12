Počítače pre Afriku: treba sa báť?

Podporné projekty majú zásobiť lacnými počítačmi rozvojové krajiny.Pre internet to však môže znamenať riziko.

27. feb 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

Projekty ako One Laptop Per Child (Jeden note­book pre každé dieťa) alebo Intel Classmate Computers sľubujú v najbližších rokoch doviesť informačné technológie do rozvojových krajín. Čo sa však stane s internetom, ak sa školy v týchto krajinách zaplnia státisícmi počítačov bez antivírusového zabezpečenia a ich používatelia nebudú mať dostatok skúseností, aby sa sami ochránili?

Odborníci na bezpečnosť sa obávajú, že rýchla komputerizácia chudobných oblastí môže mať okrem iného neblahé následky na internetovú bezpečnosť.

Najväčšia sieť zavírených počítačov?

„Ak prinášame informačné technológie do Afriky, mali by sme spolu s nimi priniesť aj opatrnosť,“ tvrdí Rolf Roessing, expert spoločnosti KPMG.

Neskúsení obyvatelia chudobnejších oblastí môžu byť pre autorov vírusov veľmi ľahká korisť. Státisíce zavírovaných počítačov potom môžu byť kriminálnikmi využívané napríklad na šírenie spamu alebo kyber­útoky. „Je tu šanca vytvoriť najväčšiu sieť zavírovaných počítačov na svete,“ povedal pre Guardian Yuval Ben-Itzhak zo spoločnosti Finjan, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou na internete.

Lacné, no nie bezpečné

Podľa experta na bezpečnosť Jasona Scotta je tiež otázne, ako lacné verzie počítačov dokážu odolávať možným útokom.

„Projekt OLPC vyvoláva množstvo špekulácií o jeho bezpečnosti,“ tvrdí. „Ľudia si tieto zariadenia predstavujú ako sladké cukríky, ktorými treba ihneď zasypať Afriku. Je množstvo vecí, ktoré by nemuseli dobre dopadnúť,“ dodáva.

Tvorcovia zariadení určených pre rozvojové krajiny najskôr príliš nedbali na bezpečnosť svojich zariadení, potom však po kritike verejnosti zapracovali moduly, ktoré majú používateľov ochrániť.

Intel Classmate PC napríklad zablokuje používanie počítača v prípade, že nie je nainštalovaný antivírus alebo nebol dlhšiu dobu aktualizovaný.

Kriminálnici z rozvojového sveta

Problematika počítačovej bez­pečnosti v rozvojových krajinách má aj svoju ďalšiu stránku – v štátoch, v ktorých sú počítače málo rozšírené, paradoxne sídlia najväčšie internetové kriminálne organizácie. Nigéria je napríklad známa skupinami, ktoré sa pomocou takzvaných nigérijských listov snažia vylákať peniaze od obyvateľov západných krajín.

„Ak dodáte počítače do Nigérie, potom množstvo z nich si nevyhnutne nájde cestu k podobným skupinám,“ povedal pre Guardian riaditeľ West African Organised Crime Unit.

Afriku v januári označila spoločnosť F-Secure za oblasť, kde v najbližších rokoch vznikne najviac kriminálnych skupín zameraných na elektronické zločiny.

Vymožiteľnosť práva v oblasti internetu je pritom v tejto časti sveta skoro nulová, preto v prípade ich vzniku bude boj proti nim náročný.