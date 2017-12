Blackstone môže zvýšiť podiel v Deutsche Telekome

Americká private equity firma Blackstone by mohla zvýšiť svoj podiel v nemeckom telekomunikačnom operátorovi Deutsche Telekom o asi dve percentá akcií.

26. feb 2008 o 16:45 SITA

MNÍCHOV. Americká private equity firma Blackstone by mohla zvýšiť svoj podiel v nemeckom telekomunikačnom operátorovi Deutsche Telekom (DT). Vyhlásil to v utorok jej prevádzkový riaditeľ Hamilton James. Podľa neho by mohol Blackstone odkúpiť až 2 % akcií, závisí to však od ich ceny. "Musíme na to nájsť správny moment," uviedol James. Blackstone v súčasnosti vlastní v DT 4,5-percentný podiel. Podľa Jamesa firma Blackstone plne podporuje Ulricha Lehnera, ktorý má byť podľa očakávaní menovaný do čela predstavenstva DT.

Deutsche Telekom pôsobí na slovenskom telekomunikačnom trhu prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.