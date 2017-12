iPhone smeruje do ďalších krajín, k nám zatiaľ nie

Imidžový mobilný telefón iPhone od spoločnosti Apple mieri do ďalších dvoch krajín. V polovici marca by sa mal začať predávať v Írsku v sieti O2 a u T-Mobilu v Rakúsku.

28. feb 2008 o 13:32 Ivan Kahanec

Bližšie detaily o cenách paušálov či viazanosti nie sú zatiaľ známe. Server engadgetmobile.com priniesol informáciu, že by sa mal iPhone 8GB predávať v Írsku za 399 eur s daňou a verzia so 16 gigabajtmi by sa mala predávať za 499 eur.

iPhone sa už od júna predáva v USA a od novembra je aj v Európe v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii. Telefón sa zrejme dostane aj na Slovensko, no zatiaľ nie je jasné kedy. Podľa neoficiálnych informácií sa začne iPhone predávať naraz vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V tejto skupine by malo byť aj Slovensko. Operátorom by mal byť T-Mobile, no obchod s Apple zatiaľ nie je uzatvorený. Časový horizont, o ktorom sa hovorí v kuloároch, by mohol byť na jeseň tohto roka.

Vo všeobecnosti sa dá pochopiť stratégia Apple, keď sa snaží dohodnúť s jedným operátorom, ktorý pokrýva viacero krajín. Tento operátor totiž obsluhuje väčší trh, ktorý je pre Apple viac zaujímavý, ako povedzme samostatný slovenský.