Sony by malo investovať do LCD továrne spoločnosti Sharp

Japonská elektrotechnická spoločnosť Sony plánuje investovať viac ako 925 mil. USD do výstavby novej továrne na výrobu LCD panelov, ktorú v súčasnosti buduje jeho domáci rival Sharp.

26. feb 2008 o 13:45 (sita)

Týmto krokom Sony zamýšľa uspokojiť rýchlo rastúci svetový dopyt po LCD televízoroch. V utorok o tom informoval ekonomický denník Nikkei, avšak obidve spoločnosti sa odmietli k tejto správe vyjadriť. Sony v budúcom fiškálnom roku, ktorý začína 1. apríla, plánuje zvýšiť predaj LCD televízorov na približne 20 mil. kusov.

Sharp na západe Japonska buduje najväčšiu továreň na výrobu LCD panelov v celkovej hodnote 3,5 mld. USD, ktorá by mala zahájiť prevádzku v marci 2010. Podľa japonskej asociácie pre elektroniku a informačné technológie, by sa mal celosvetový dopyt po LCD televízoroch do roku 2012 viac ako zdvojnásobiť na úroveň 155 mil. kusov.

(1 USD = 22,138 SKK)