Phil Harrison opúšťa Sony Computer Entertainment

26. feb 2008 o 11:21 Ján Kordoš

Kazuo Hirai tieto slová len potvrdil: „Ako jeden zo zakladateľov SCE zohrával Phil kľúčovú úlohu vo vývoji a raste značky Playstation a celého herného priemyslu. Je smutné vidieť ho opúšťať SCE, ale želám mu len to najlepšie v budúcnosti a veľa šťastia v jeho ďalšom zamestnaní.“ Kde samotný Phil Harrison skončí, ešte zatiaľ nie je jasné, rozhodne to však nebude smerom k Microsoftu, to sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedá očakávať ani v tých najšialenejších snoch. Phil sa k svojej rezignácii vyjadril nasledovne: „Za posledných 15 rokov ovplyvnilo pôsobenie v SCE môj život a som skutočne vďačný celej Playstation rodine za ich podporu a priateľstvo. Bolo mi cťou byť súčasťou tohto tímu a budem podporovať túto značku aj naďalej najlepšie ako len budem vedieť.“

Zdroj: PR