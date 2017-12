Internetové médiá v Rakúsku budú odovzdávať "povinné výtlačky"

Rakúske internetové médiá by mali v budúcnosti, podobne ako printové médiá, odovzdávať do Rakúskej národnej knižnice (ÖNB) "povinné výtlačky". Novelu mediálneho zákona by mali u našich susedov schváliť ešte pred letom.

26. feb 2008

Písmo: A - | A + 4 0 Všetky verejne prístupné médiá, ktoré majú doménu .at alebo sa obsahovo vzťahujú na Rakúsko, budú musieť štyri razy ročne automaticky poskytnúť svoj obsah ÖNB. V niektorých prípadoch však bude môcť ÖNB požadovať obsahy internetových médií i častejšie. Povinnosť odovzdávania "povinných výtlačkov" sa nebude vzťahovať na médiá, ktorých obsah vychádza i v tlačenej podobe, či na čisto súkromné osobné stránky, ktoré neovplyvňujú verejnú mienku. Informoval o tom internetový portál www.orf.at.