Vojna herných vydavateľov naberá na obrátkach: EA chcelo kúpiť Take Two za 2 mld.dolárov

26. feb 2008 o 11:13 Ján Kordoš

Práve tento gigant im môže ponúknuť dostatočne veľké finančné zázemie na ďalšiu tvorbu, rovnako aj skúsenosti, ktoré ako jeden z vodcov herného trhu má. Na druhú stranu sa začína prejavovať mierne nenásytná politika veľkých spoločností, ktoré pod seba zberajú malé vývojárske spoločnosti, prípadne podobné veľké ryby za cieľom odstaviť čo najväčšiu konkurenciu od koryta. A to už príliš ideálne nie je, avšak ak sa náhodou (nedajbože) objavia finančné problémy Take Two a bude musieť zbytočne prepúšťať, určite nebudú všetci nadšení. Take Two sa teda momentálne oceňuje na viac než dve miliardy amerických dolárov, čo je tesne pred vydaním GTA 4 samozrejmé, hoci i táto suma dosť výrazne presahuje hodnotu akcií spoločnosti. Vojna o jednotku na hernom trhu medzi Electronic Arts a Activision Blizzard teda pokračuje v plnom prúde a boli by sme neradi, keby napokon na trhu ostali len dvaja kohúti. Zatiaľ to vyzerá tak, že Take Two ostane samostatné, mraky sa však už dlhšiu dobu zaťahujú nad Eidosom a najlepšie to nevyzerá s Atari.

Zdroj: PR, Eurogamer