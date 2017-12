LG KU990 Viewty: čo viac by ste chceli od fotoaparátu?

V honbe za ovládaním dotykom, a to najmä dotykom prsta, nezaostal ani juhoázijský výrobca LG. MOBIL.SME.SK mal na otestovanie model KU990 Viewty, ktorý je aj v akciovej ponuke operátorov.

27. feb 2008 o 9:35 Ivan Kahanec

Dizajn a klávesnica

Sýta čierna v kombinácii so zrkadlovo lesklým rámom. To je farebná kombinácia, v ktorej sa Viewty predáva na Slovensku. Je to v podstate asi jediná farebná kombinácia, v ktorej by Viewty vyzeral dobre aj ako telefón a aj ako fotoaparát. V tradičnej fotoaparátovej striebornej, ktorá zvykne byť dominantnou na kompaktoch, by nevyzeral tento telefón dobre. Rozmery telefónu sú 103,5 x 54,4 x 14,8 milimetra a hmotnosť 112 gramov. Väčšie rozmery telefónu, najmä šírka, je daňou za veľký displej. Ten zaberá takmer celú prednú časť telefónu. Okrem toho je na prednej strane objektív kamery pre videohovory, reproduktor a trojica tlačidiel pre dvihnutie a ukončenie hovoru a pre vymazávanie.

video //www.sme.sk/vp/3088/

Na pravej bočnej strane je umiestnených niekoľko tlačidiel. Je tu dvojpolohová spúšť fotoaparátu - v prvej polohe zaostrí v druhej sníma - tlačidlo na odomknutie a zamknutie displeja a posuvný volič na výber fotenia, filmovania a prezerania fotiek. Ten je známy z kompaktných fotoaparátov a čoraz častejšie sa objavuje aj v mobiloch. Na ľavej strane je umiestnený len krytý konektor pre nabíjačku a handsfree. Spodná strana je zaoblená a nie je na nej žiadne tlačidlo, len dierka mikrofónu. Na vrchnej strane je tlačidlo, ktoré mechanicky uvoľní zadný kryt. Ten je kovový podobne ako strieborný lem telefónu. Na zadnej strane je umiestnený objektív fotoaparátu, blesk a dosvecovacia dióda, ktorá pomáha pri ostrení obrazu v horších svetelných podmienkach. Okolo objektívu je otočný ovládač, ktorým sa ovláda zoom a počas hovoru hlasitosť reproduktora. Na zadnej strane je aj mriežka pre reproduktor hlasitého odposluchu. Celá zadná strana pripomína viac fotoaparát ako mobil.

Displej a virtuálna klávesnica

Displej Viewty má ako hlavný ovládací prvok. Okrem niektorých vybraných funkcií sa cezeň robí všetko. Na to, aby používateľ vedel, že bol jeho dotyk zaznamenaný, slúži jemné zavibrovanie mobilu pri stlačení displeja.

LG sa vysporiadala aj s rôznymi typmi virtuálnej klávesnice. Napríklad pri písaní SMS správ je k dispozícii alfanumerická klávesnica z 12 klávesov, ale aj plná QWERTY klávesnica - vtedy sa orientácia displeja otočí. Pri plnej klávesnici je dobré, že sa pri stlačení písmeno zväčší, aby používateľ videl, ktoré stlačil. Toto sme videli napríklad pri iPhone.

Na virtuálnu klávesnicu sa dá zvyknúť, no chvíľu to trvá a zrejme stále bude používateľovi chýbať dotyk riadneho klávesu. Na výber je aj písanie textu. Tu máme veľké výhrady, pretože sa napísané písmená nezobrazovali v reálnom čase, ale vždy im to chvíľu trvalo. To buď spomaľovalo písanie, alebo sme potom museli napísané slovo zmazať, lebo sme sa pomýlili napríklad pri druhom písmene. Rozpoznávanie ako také však fungovalo veľmi dobre. Neskúsený používateľ si však musí zvyknúť, ako písať niektoré písmená tak, aby ich mobil rozpoznal.

Pri ovládaní sa nám v niektorých prípadoch nepáčilo, že sme museli spraviť „dvojklik". Aj keď to dávalo zmysel, väčšinou sa nám zdalo lepšie, keby sa zvolená akcia vykonala hneď pri prvom kliku.

Samotný dotykový displej má uhlopriečku 3 palce a rozlíšenie 240 x 400 pixelov, čo je na výšku viac, ako je súčasný štandard. Displej zobrazí 262-tisíc farieb a je dobre čitateľný aj na priamom slnku.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém Viewty je uzatvorený a rozšíriť funkcie možno len nahraním java aplikácií. Na pohotovostnej obrazovke sa zobrazuje rýchle menu so štyrmi skratkami - menu, telefón, správy, kontakty. Okrem toho sa tu môžu zobrazovať hodiny a kalendár - ich umiestnenie môže používateľ kedykoľvek meniť. Zaujalo nás, že jedna z tém bola interaktívna - keď sme ťukli na niektoré miesto na ploche, tak k nemu priplávala ryba, ktorá sa inak pohybovala náhodne. K dispozícii je aj rýchle menu s deviatimi skratkami - vyvoláva sa pohybom prsta po displeji na mieste, kde sa zobrazujú šípky doprava a doľava. Menu sa chováva takým istým spôsobom.

Hlavné menu je rozdelené do štyroch skupín s najviac ôsmimi ikonami. Menu sa animuje do tej miery, že po zvolení niektorej zo skupín sa ikony len tak nezobrazia ale akoby prišli zo strany. Skupiny sú rozdelené logicky, aj keď sme si chvíľu zvykali na to, ktoré funkcie sú v jednotlivých skupinách.

Práca s menu je rýchla a menu je svižné. Všetky ikony a miesta, kde sa dá kliknúť sú dostatočne veľké na to, aby sa na ne dalo klikať prstom. Počas testovania sme vlastne vôbec nepotrebovali dotykové pero, hoci sa dalo efektne pripevniť na šnúrke k mobilu. Páčilo sa nám, že sme nepotrebovali na posúvanie posuvné lišty na kraji obrazu, ale mohli sme posúvať menu či internetové stránky pohybom prsta na ľubovoľnom mieste obrazu.

Funkcie

Telefón ponúka štandardné funkcie, ktoré sú typické pre drahšie mobily. A to vrátane prehliadača kancelárskych dokumentov Picsel Viewer. Ten ale nedokáže dokumenty upravovať, len ich prezerať. Nechýba kalendár, konvertor, budík, kalkulačka či svetový čas.

V telefóne sú zabudované aj funkcie Google - vyhľadávanie, pošta Gmail, mapy, blogovanie na serveri Blogger či prístup na YouTube a prehrávanie videí z tohto servera. Ide teda o jeden z mála telefónov súčasnosti, ktoré vedia videá z YouTube prehrávať. Na druhej strane, spotreba dát je pri prezeraní videí vysoká a môžu sa vám rýchlo minúť všetky predplatené megabajty.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára Viewty sa vojde len 500 kontaktov, čo je na súčasné pomery málo. Bežný užívateľ si síce toto obmedzenie nevšimne, no tí náročnejší áno. Zaujalo nás skôr to, že kapacita vnútornej pamäte Viewty je dostatočná na to, aby sa do zoznamu vošlo niekoľko násobne viac kontaktov a teda obmedzenie na 500 nedáva zmysel. Inak ponúka telefónny adresár štandard - ku každému kontaktu možno pripojiť viacero informácií, kontakty možno ukladať na SIM aj do pamäte telefónu a k dispozícii je aj rýchla voľba.

Vyhľadávanie funguje trochu odlišne od bežných mobilov, čo je najmä preto, že je ovládanie postavené na dotyku. Prvá možnosť vyhľadávania je postavená na stĺpci ikon s písmenami. Tie sú spojené do šiestich skupín. Takto si vyberiete napríklad skupinu A-D a potom sa prstom pohybujete medzi zodpovedajúcimi kontaktmi. Druhá možnosť vyhľadávania je štandardné vyhľadávacie pole. Na tomto spôsobe sa nám nepáčilo jeho prevedenie. Obrazovka sa totiž rozdelí na tri časti - vyhľadávací box, zoznam kontaktov a alfanumerická klávesnica. A práve tá zaberá veľmi veľkú časť obrazu a teda v zozname kontaktov vidíme vypísané len dva. Tento spôsob vyhľadávania sme teda ani nevyužívali.

Správy

Z Viewty možno posielať SMS, MMS aj e-mailové správy. Medzi editorom MMS a SMS správ sa dá prepnúť vložením obrázku, alebo iného multimediálneho objektu. Chýbala nám možnosť prepnúť typ správy pri texte dlhšom ako jedna správa (160 znakov).

Pri písaní správ sú dve možnosti. Buď sa text zadáva na virtuálnej alfanumerickej klávesnici aká je na bežných mobiloch, alebo cez virtuálnu QWERTY klávesnicu so všetkými písmenami samostatne. Oba spôsoby sú rovnako dobre použiteľné, rozdiel je len v tom, že po prepnutí na QWERTY klávesnicu sa obraz otočí na šírku.

Pri písaní možno využívať aj prediktívny slovník T9.

Multimédia a Java

Aj keď je model Viewty skôr chápaný ako fotomobil, ponúka aj ďalšie multimediálne funkcie na vysokej úrovni. Zaujal nás najmä videoprehrávač, ktorý podporuje aj formát DivX používaný najmä na počítači. Páčilo sa nám aj intuitívne ovládanie prehrávača, napríklad že na roztiahnutie obrazu na celý displej stačilo do neho ťuknúť.

Hudobný prehrávač ponúka zaužívaný štandard - hudobnú knižnicu, playlisty, náhodné a opakované prehrávanie či prehrávanie do bezdrôtových slúchadiel. Prehrávač nemá ekvalizér, čo nám trochu chýbalo, keďže nám chýbali basy. Počas prehrávania sa zobrazujú všetky potrebné informácie.

Koho by omrzeli pesničky v pamäti telefónu, môže si pustiť FM rádio. Vstavané rádio umožňuje aj príjem dátových informácií cez RDS, na displeji sa tak automaticky zobrazí názov stanice a prípadne aj názov aktuálnej skladby.

Mierne výhrady sme mali k internetovému prehliadaču. Jednou je, že sa síce dal obraz otočiť na šírku, no texty sa potom adekvátne roztiahli a tak ako pri orientácii na výšku sme museli pri čítaní posúvať obraz doprava a doľava. Často sa nám stávalo aj to, že sme pri posúvaní stránky omylom klikli na link a prehlidač ho začal načítavať. Našťastie sa to dalo zastaviť.

Dáta a pamäť

Vnútorná pamäť telefón zodpovedá našim predstavám o pamäti telefónu vyššej kategórie. Jej kapacita 100 megabajtov postačuje na fotografie, melódie, videá, ale aj na hudobné skladby, ktoré vystačia na cestu do a z práce. Do tejto pamäte by nám vošiel aj jeden dvojhodinový film zmenšený na rozlíšenie displeja. Sto megabajtov je síce dosť, no pre náročnejšieho používateľa to stačiť nebude. Ak by mu mal mobil nahradiť hudobný prehrávač, táto pamäť by mu nestačila. Je tu však možnosť rozšíriť vnútornú pamäť kartami typu microSD. Takto môže mať celková kapacita vyše dva gigabajty.

Telefón je na tom dobre aj z pohľadu konektivity. K dispozícii je 3G technológia HSDPA, ktorá umožňuje dátové prenosy na úrovni 3,6 megabitu za sekundu. Samozrejme nechýba EDGE a GPRS mimo pokrytia siete 3G. Na posielanie dát na krátku vzdialenosť poslúži bluetooth alebo USB kábel.

Fotoaparát

Viewty je z pohľadu fotoaparátu veľmi silným konkurentom pre fotomobily Nokie, Samsungu či Sony Ericssonu. Ponúka rozlíšenie 5 megapixelov, čo je v súčasnosti špička a na našom trhu ani nie je mobil renomovaných výrobcov s vyšším rozlíšením fotoaparátu. Okrem toho majú používatelia k dispozícii blesk a diódu, ktorá osvetlí scénu natoľko, aby dokázal fotoaparát zaostriť. Silnou stránkou fotoaparátu je objektív od renomovaného výrobcu Schneider-Kreuznach. Práve od objektívu najviac závisí kvalita konečnej fotografie. Všetci, ktorým sa trasú ruky, ocenia stabilizáciu obrazu. Tá je vo Viewty len digitálna, očakávať optickú stabilizáciu by bolo v súčasnosti prehnané.

Tieto všetky funkcie sme tu už mali. Čím sa Viewty odlišuje od konkurencie je, že má k dispozícii automatické ostrenie, ale aj manuálne ostrenie. Síce ho používateľ často nevyužije, no ak sa mu zdá, že automatika nedokáže zaostriť, môže použiť manuálne ostrenie. Aj táto funkcia posúva fotomobily ďalej a stále do lepšej pozície oproti tradičným lacným kompaktom. Pre masy už môže byť takto kvalitný fotomobil náhradou za bežný kompakt.

Kto by chcel nahrávať video, Viewty mu ponúka záznam v rozlíšení VGA, teda 640 x 480 pixelov pri 30 obrázkoch za sekundu. To je už video použiteľné aj na počítači.

Na fotoaparáte nám chýbala len jedna mechanická vec a to kryt objektívu. Ten by mal chrániť objektív pred vplyvmi okolia a pri takomto vysokom rozlíšení ho považujeme za nutnosť.

Batéria

V telefóne je Li-Ion batéria s kapacitou 1000 mAh. Aj napriek tomu, že má telefón veľký displej, ktorý spotrebuje najviac energie z batérie, sme boli s výdržou spokojní. Nepociťovali sme, že by bola výdrž badateľne kratšia, ako pri mobiloch s menším displejom. Stále sa teda pohybujeme na úrovni troch až tri a pol dňa na jedno nabitie bez vypínania na noc. Samozrejme, vždy je rozhodujúce to, ako je telefón vyťažený. My sme denne aspoň 20 minút surfovali na internete, telefonovali a fotili.

Celkové hodnotenie

LG Viewty je mobilný telefón, ktorý spája všetko dobré z mobilov a z fotoaparátov. Dotykové ovládanie malo malé muchy, na ktoré sa dá zvyknúť, no chýbal nám Multitouch, ktorý má iPhone od Apple. Na druhej strane možno povedať, že sa v niektorých veciach dizajnéri Viewty inšpirovali iPhonom. V čom je ale Viewty lepšie? V dizajne nie, no v parametroch áno a tie hovoria aj za seba - sťahovanie dát rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu či 5 megapixelový fotoaparát s nahrávaním videa vo VGA rozlíšení. Vcelku sa nám pozdával aj prehliadač webu, no odporúčame nainštalovať si Operu mini. Až vtedy sa môže porovnávať s iPhonom. Viewty je telefón určený najmä pre náročnejších používateľov.