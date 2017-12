Poľský telekom chce modernizovať a ušetriť za štyri roky miliardu

Štvorročný reštrukturalizačný program by mal najväčšiemu telekomunikačnému operátorovi v Poľsku Telekomunikacja Polska (TPSA) ušetriť miliardu zlotých (asi deväť miliárd korún).

25. feb 2008 o 15:05 SITA

VARŠAVA. Štvorročný reštrukturalizačný program by mal najväčšiemu telekomunikačnému operátorovi v Poľsku TPSA ušetriť až 1 mld. zlotých (PLN). V pondelok to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Maciej Witucki. "V priebehu štyroch rokov by sme chceli ušetriť jednu miliardu, ale nemyslíme si, že sa to dá dosiahnuť len pomocou prepúšťania," vyjadril sa Witucki pre poľský denník Parkiet. Ako ďalej uviedol, spoločnosť vsadí hlavne na automatizáciu a informatizáciu. Witucki je názoru, že tržby operátora začnú rásť ešte predtým, ako modernizačný plán dospeje do konca.

TPSA, je najväčším telekomunikačným operátorom v Poľsku, 47 % jeho akcií vlastní France Télécom. V januári poľská spoločnosť vykázala 61 % nárast zisku v štvrtom kvartáli. France Télécom, majoritný akcionár TPSA, operuje na slovenskom trhu cez spoločnosť Orange Slovensko, v ktorom vlastní 100-percentný balík akcií.

(1 PLN = 9,19 SKK)