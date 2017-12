Ako sa dá stornovať nevyžiadaný tovar

Cez internetovú stránku www.lingvosoft.com sme objednali softvér – slovník za 40,90 USD. Urobili sme tak večer medzi piatou a šiestou hodinou nášho času, následne sme sa zo stránky odpojili. Asi o pol hodiny sme dostali e­mailovú odpoveď - formulár, že bo

25. feb 2008 o 0:00

la objednávka vybavená, ale za 152 USD. Potvrdený bol slovník, k nemu ešte ďalší balík slovníkov, ktorý sme si neobjednali. O tri hodiny neskôr sme opäť dostali e­mail, že naša objednávka je vybavená (za 40,90 USD). Mysleli sme si, že sa pomýlili, prvé potvrdenie neexistujúcej objednávky za 152 USD vystornujú a stiahnu nám 40,90 USD. Z účtu sme však mali stiahnuté dve objednávky, za 40,90 USD aj 152 USD.

E­mailom sme objednávku reklamovali, trikrát sme dostali odpoveď, že sme vykonali dve objednávky. Vraj nie je možné, aby sa v systéme vygenerovala iná objednávka a že nám peniaze vrátiť nemôžu. Keď sme žiadali zaslanie formulárov dvoch objednávok, poslali nám iba kópie formulárov ich potvrdení. Na koho sa môžeme obrátiť?Daniela Ď.

Podľa adresy ide o internetového obchodníka, ktorý zrejme spadá pod jurisdikciu USA. Nepoznáme presné pravidlá a zákony, podľa ktorých sa internetový obchod v USA riadi, ale je vysoko pravdepodobné, že rovnako ako v EÚ aj v USA existuje zákonná lehota na vrátenie tovaru, ktorú bolo treba využiť. Ak ste ju nevyužili a zaplatili ste za tovar z obi­dvoch objednávok, najjednoduchšie riešenie v tomto štádiu je dohodnúť sa na vrátení tovaru s internetovým obchodníkom.

Ak by nebol ochotný na takéto riešenie pristúpiť, je možné poradiť sa s právnikom a detailne preskúmať, či je spôsob internetového predaja tohto obchodníka plne v súlade so zákonmi príslušného štátu a následne zvážiť podnet na príslušné úrady, inštitúcie na ochranu spotrebiteľa či súd. Nie som si však istý, do akej miery by táto cesta bola z hľadiska finančnej a časovej náročnosti efektívna.

Slovenská asociácia pre elektronický obchod, žiaľ, v súčasnosti nedisponuje finančnými ani ľudskými zdrojmi na to, aby sme sa podieľali na riešení takýchto problémov v občianskoprávnej, prípadne až trestnoprávnej rovine. Jozef Dvorský, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod