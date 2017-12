Duálnym mobilom sa dá ušetriť

Juhokórejský Samsung pripravil pre európske trhy mobilný telefón, s ktorým môžete byť na príjme na dvoch číslach. Zvážiť treba návratnosť investície.

25. feb 2008 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Mať dve SIM karty dvoch rôznych operátorov už v súčasnosti nie je taký problém, ako pred niekoľkými rokmi. Výrobcovia mobilov, a to najmä v juhovýchodnej a vo východnej Ázii, vyšli v ústrety trhu a ponúkajú mobily určené pre dve SIM karty.

Novinkou je, že obe môžu byť aktívne naraz. V minulosti síce existovali adaptéry pre druhú SIM kartu, no vždy bola aktívna len jedna. Neskôr sa objavili aj mobily s priamo zabudovaným adaptérom. Zo známejších výrobcov predstavil prvý duálny mobil s možnosťou mať dve aktívne SIM karty v jednom telefóne juhokórejský Samsung pod označením D880.

Na slovenskom trhu sa zrejme niektoré z týchto mobilných telefónov objavia, no určite ich nebudú ponúkať mobilní operátori za dotované ceny. Išli by totiž proti sebe, pretože motivácia ľudí používať dve mobilné čísla je ušetriť, čo sa dá najmä tým, že vždy volajú do vlastnej siete.

Ak teda idú volať na číslo v sieti Orange, použijú SIM kartu od Orangeu. Podobne v prípade T-Mobilu a O2. Preto by si ako druhú do tohto telefónu vložili kartu konkurencie, čo zrejme operátori nechcú.

Oplatí sa?

Aj keď používateľ ušetrí na volaniach, efektivita zakúpenia duálneho mobilu je stále otázna. Cena za takýto telefón sa pohybuje od sedem do desaťtisíc korún a periodicita výmeny je zhruba dva až tri roky. Návratnosť investície do duálneho prístroja by teda mala byť zhruba rok, aby ďalšie dva roky na volaniach reálne šetril.

Znamenalo by to prevolať v priebehu prvého roka zhruba 260 minút mesačne, z toho po 130 minút do každej. Rozdiel medzi volaním v rámci vlastnej siete a do cudzej siete by mal byť asi päť korún za minútu. V priemere však prevolajú Európania celkovo 140 až 150 minút mesačne.

Návratnosť sa zlepší, ak si záujemca vzal paušál od oboch operátorov s viazanosťou na dva roky a s akciovými mobilmi za korunu. Každý z nich môže predať za tri­ až štyritisíc korún, čím sa zmenší počet minút z 260 na 70 minút mesačne. Tie však musí prevolať nad rámec predplatených minút, pri ktorých je jedno, do ktorej siete smerujú.

Takýto používateľ by však viac ušetril, ak by používal dva korunové mobily. Ak chce prejsť na duálny telefón, je to skôr otázkou komfortu.

Kde nakupovať?

Na Slovensku sa predá deväť z desiatich mobilných telefónov v predajni operátorov, trh nie je veľmi rozvinutý. Je málo obchodov s novými mobilmi a aj tie ponúkajú len renomované značky.

Ak by aj niektorý z nich predával duálne telefóny, môže byť problematické ho nájsť. Duálne mobilné telefóny sa preto lepšie vyhľadávajú na internete, navyše nie je záujemca obmedzovaný na obchodníkov v jeho okolí.

Asi najznámejším miestom na internete, kde sa dajú tieto mobily nájsť, je eBay. K cene mobilu si však treba pripočítať poštovné, ktoré cenu mierne zvýši.

Druhou možnosťou je poč­kať na duálny Samsung D880, ktorý by sa mal predávať aj v Európe. Či príde na Slovensko, je otázne, no možno sa objaví v niektorej z okolitých krajín.

Štvrtina ľudí má viac kariet Slovenskí mobilní operátori mali na konci minulého roka aktívnych vyše šesť miliónov SIM kariet. Rozšírenie mobilných služieb, teda penetrácia, sa v súčasnosti pohybuje okolo 110 percent. Do toho sú zarátané všetky SIM karty, na ktorých prebehla za rok aspoň jedna spoplatnená operácia. Európska komisia, ktorá skrátila tento interval na tri mesiace, tvrdí, že u nás je penetrácia 102 percent. Stále by to však znamenalo, že minimálne dvaja ľudia zo sto majú dve SIM karty. Ak by sme odpočítali starších ľudí alebo malé deti, ktoré nedokážu s mobilom pracovať, počet ľudí s viacerými SIM kartami by vzrástol. Prieskumná agentúra GfK v januári tohto roka zistila, že medzi 15­ až 79­ročnými nemá mobilný telefón jeden zo sto obyvateľov Slovenska. V tom nie sú tínedžeri ani deti v predškolskom veku. Medzi nimi je naopak veľmi malý počet tých, ktoré mobil majú. Odhady, ktoré zohľadňujú všetky vekové skupiny, hovoria o tom, že z obyvateľov Slovenska 80 percent má a používa mobil. Asi každý štvrtý má dve SIM karty. Do úvahy treba vziať aj ľudí so štyrmi či piatimi aktívnymi kartami a SIM karty určené napríklad na sledovanie budov alebo áut a podobne. Na Slovensku ich nie je veľa, no aj vďaka nim nie je možné určiť presný počet ľudí, ktorí reálne používajú mobil. (ik)

