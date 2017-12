Microsoft otvára svoj softvér

Microsoft zverejní informácie o svojich kľúčových produktoch a technológiách. Týmto spôsobom umožní zvýšenie kompatibility konkurenčných výrobkov so svojím softvérom.

Najväčší svetový výrobca softvéru zverejní na svojej webovej stránke asi 30 000 strán dokumentov obsahujúcich informácie o fungovaní jeho programov. Dodal, že plánuje rozšírenie tejto dokumentácie. Aplikáciám konkurentov by mali uľahčiť kompatibilitu s balíkom Office, operačným systémom Windows a podobne. Koncern tiež prisľúbil, že nebude žalovať vývojárov open source softvéru, ktorý je k dispozícii na nekomerčné využitie.

Microsoft uviedol, že rozhodnutie sa týka nasledujúcich produktov: Vista, Windows Server 2008, SQL Server 2008, Office 2007, Exchange Server 2007 a Office SharePoint Server 2007 rovnako ako budúcich verzií týchto výrobkov.

Toto opatrenie Microsoftu je tiež zamýšľané ako splnenie požiadaviek Európskej komisie (EK), ktorá koncern opakovane pokutovala za zneužívanie dominantného postavenia na trhu. EK však vyjadrila svoj skepticizmus a tvrdí, že to nijako nerieši napríklad neférové zviazanie vyhľadávača Internet Explorer s operačným systémom Windows. "Komisia by privítala každý krok smerom k skutočnej kompatibilite. Upozorňuje však na to, že štvrtkovému vyhláseniu v minulosti predchádzali prinajmenšom štyri podobné stanoviská Microsoftu o dôležitosti kompatibility," uvádza sa vo vyhlásení EK.

Microsoft bude naďalej požadovať licenčné poplatky od spoločností, ktoré predávajú softvér využívajúci informácie o fungovaní programov Microsoftu. Hlavný softvérový architekt koncernu Ray Ozzie označil tieto poplatky za nízke.

Microsoft bol často kritizovaný za to, že viaže programy ako Internet Explorer alebo Windows Media Player s operačným systémom Windows a že zatajuje informácie o svojich produktov, čo znemožňuje konkurencii vyrábať programy, ktoré by bez problémov fungovali pod Windowsom a spoločne s ostatnými aplikáciami Microsoftu.

Pri otváraní vlastných platforiem sa Microsoft koncentruje na aktuálne technológie, uviedol riaditeľ Microsoft General Manager Platform Strategy Bill Hilf. Ide predovšetkým o aktuálny softvér pre servery. V najbližších mesiacoch - najneskôr do leta 2008 - koncern zverejní aj protokoly, ktoré využíva balík Office 2007 pri komunikácii s ostatnými produktmi Microsoftu. K staršiemu operačnému systému Windows XP už nebude zverejňovať žiadnu špeciálnu dokumentáciu, keďže informácie o najdôležitejších rozhraniach boli dané k dispozícii v súvislosti s konaním EK, ktoré sa začalo v roku 2004.

Otvorené systémy sa stali kľúčovými pre rast mnohých softvérových firiem, čo uznal aj generálny riaditeľ Microsoftu Steve Ballmer. "Myslím si, že dlhodobý úspech Microsoftu závisí na našej schopnosti ponúkať otvorený a flexibilný softvér a platformy, ktoré dávajú zákazníkom aj vývojárom možnosť voľby."

