Spoločnosť HP predala vlani na Slovensku takmer 90 tisíc počítačov

Spoločnosť HP predala v minulom roku na Slovensku takmer 90 tis. kusov osobných počítačov a notebookov, čím dosiahla takmer 29-percentný podiel na trhu. Podľa trhovej analýzy spoločnosti IDC vzrástol slovenský trh osobných počítačov a notebookov v štvrtom

22. feb 2008 o 10:50 (sita)

kvartáli roku 2007 medziročne o 13,1 %.

HP zaznamenal v poslednom kvartáli minulého roka 69-percentný medziročný nárast v predaji stolových počítačov a notebookov. Informovala o tom spoločnosť HP.

Spoločnosť HP spresnila, že jej značka dominuje najmä v predaji notebookov, kde s počtom 58 tis. predaných kusov za minulý rok obsadila 35-percentný podiel na trhu. V segmente stolových počítačov rástol slovenský trh medziročne 7,8-percentným tempom. Spoločnosť HP zaznamenala až 27-percentný nárast oproti minulému roku s predajom 30 tis. kusov počítačov.

Ako vyplýva zo správy IDC zverejnenej v januári tohto roka, celosvetovo predala spoločnosť HP v minulom roku viac ako 50,5 mil. počítačov, pričom v samotnom poslednom kvartáli minulého roku to bolo takmer 14,7 mil. kusov. Druhým najväčším celosvetovým predajcom počítačov sa stala spoločnosť Dell, ktorá za minulý rok predala takmer 40 mil. kusov. V prvej trojke najväčších svetových predajcov sa umiestnila aj spoločnosť Acer, ktorá v minulom roku predala viac ako 21,2 mil. počítačov. Celosvetovo sa v minulom roku podľa IDC predalo takmer 269 mil. počítačov, čo predstavuje medziročný nárast o 14,3 %.

Spoločnosť HP sa zaoberá vývojom technológií a má pobočky vo viac ako 170 krajinách sveta. So svojím portfóliom, zahŕňajúcim tlačové riešenia, osobné výpočtové systémy, softvér, služby a IT infraštruktúru, patrí HP medzi najväčšie IT spoločnosti. Celkové príjmy HP za posledné štyri fiškálne štvrťroky, končiace k 31. októbru 2007, boli na úrovni 104,3 mld.