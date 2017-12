Najlepšie hry podľa hernej vývojárskej konferencie GDC

22. feb 2008 o 9:30 Ján Kordoš

Najlepšia hra roku

Portal (Valve)

Najlepší herný dizajn

Portal (Valve)

Najlepšie umelecké spracovanie

BioShock (2K Boston/2K Australia / 2K Games)

Najlepšia technológia

Crysis (Crytek/Electronic Arts)

Najlepší scenár

BioShock (2K Boston/2K Australia / 2K Games)

Najlepšie ozvučenie

BioShock (2K Boston/2K Australia / 2K Games)

Najlepší nováčik

Crackdown (Real Time Worlds / Microsoft Game Studios)

Najväčšia inovácia

Portal (Valve)

Najlepšia handheldová hra

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo / Nintendo)

Najlepšia stiahnuteľná hra

FlOw (thatgamecompany / Sony Computer Entertainment)

Cena za celoživotný prínos do herného priemyslu

Sid Meier

Zdroj: Gamespot