Oznámený datadisk k SimCity Spoločnosť

22. feb 2008 o 9:18 Ján Kordoš

Electronic Arts sa rozhodlo vytvoriť prvý datadisk k Spoločnosti s názvom SimCity Societies Destinations. Tento balíček posunie toto odlišné SimCity trochu ďalej, pretože stavanie konkrétneho veľkomesta ponecháme na pôvodnú hru a hlavným cieľom bude nutnosť vybudovať čo najlepšie letovisko alebo ak chcete dovolenkovú oblasť pre obyvateľov, ktorí sa rozhodnú stráviť vo vašom meste svoj voľný čas. Musíte sa teda venovať stavbe atrakcií a budov, ktoré budú nových obyvateľov zaujímať a baviť (zrejme pôjde o váš hlavný príjem). Vytvorenie skvelého dovolenkového miesta pre simíkov na niekedy exotických (nebudú chýbať ani pieskové pláže, generátor máp zaručí dostatočnú rôznorodosť), inokedy na klasických miestach, by malo rozvíjať pôvodnú ideu jednoduchej stavebnice. Fanúšikovia pôvodnej série možno zaplačú, pretože to pripomína The Sims len v trochu väčších rozmeroch, ale počkajme si na výsledok, ktorý by sa mal objaviť v máji tohto roku.

Zdroj: PR