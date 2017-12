Na Slovensku budú možno vyrábať LCD moduly

Na Slovensku možno vyrastie nový závod na výrobu LCD modulov. Slovensko totiž patrí medzi krajiny, ktoré by mohli získať investíciu taiwanskej spoločnosti AU Optronics.

21. feb 2008 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - "Pravdepodobne budeme investovať do závodu na výrobu LCD modulov niekde v Európe, ako napríklad v Českej republike, Poľsku alebo na Slovensku. Naše plány budú jasnejšie po druhom štvrťroku tohto roka. V súčasnosti nemáme ešte vypracovaný žiaden plán investičných nákladov pre tento zámer," uviedol pre agentúru SITA Yawen Hsiao z oddelenie korporátnej komunikácie spoločnosti AU Optronics.

Hovorkyňa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Jana Murínová potvrdila pre agentúru SITA, že taiwanská spoločnosť AU Optronics sa o Slovensko už zaujímala. "Zástupcovia spoločnosti boli na Slovensku v októbri minulého roka v rámci business misie dvanástich taiwanských spoločností. SARIO s nimi rokovala a v rámci prezentácie pre misiu predstavila slovenské investičné a podnikateľské prostredie. Ďalší postup nemôžeme komentovať," uviedla Murínová.

AU Optronics (AUO) je najväčší taiwanský a jeden z najväčších svetových producentov LCD displejov s technológiou TFT. AUO je tiež prvým výrobcom TFT-LCD displejov, ktorý úspešne vstúpil na newyorskú burzu. Pôvodný názov spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1996, bol Acer Display Technology Inc. Po zlúčení s firmou Unipac Optoelectronics v septembri 2001 bola premenovaná na AU Optronics. V októbri 2006 sa firma ďalej spojila so spoločnosťou Quanta Display Inc. Ku koncu minulého roka AUO zamestnávala zhruba 43 tis. pracovníkov, pričom vlani dosiahla celkové výnosy v objeme 14,8 mld. USD.