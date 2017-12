Just Cause 2 - výlet do raja po druhýkrát

21. feb 2008 o 16:25 Ján Kordoš

Švédski vývojári z Avalanche Studios v roku 2006 názorne ukázali, že sa dá vytvoriť akčný titul v otvorenom svete, ktorý síce niektorí budú porovnávať so sériou Grand Theft Auto, no napriek tomu pôjde o iné hranie, ale zároveň i neskutočnú zábavu. Just Cause bolo herným svetom prijaté kladne a jediné, čo niektorí hráči tomuto titulu vyčítali, bola príliš veľká šialenosť, hoci práve o to v Just Cause išlo. Druhý diel pomenovaný prekvapujúco Just Cause 2 na tom nebude inak, len všetko ponúkne v ešte väčšom meradle, odstráni niektoré drobné chybičky krásy a zabalí do kvalitnejšieho grafického kabátu.

Ak vám Just Cause náhodou uniklo, určite sa oplatí vyraziť do obchodov a okamžite to napraviť. Obrovský tropický ostrov ponúkal slobodu pohybu v neskutočnej miere, mohli ste osedlať akékoľvek vozidlo, vrhnúť sa do vody a požičať si motorový čln či nakopnúť helikoptéru alebo vojenskú stíhačku. Odhaľovanie rozsiahleho sveta síce občas mierne škrípalo, ale pri akčne ladenom modeli hrateľnosti ste sa mohli baviť ako ste len chceli. Prestrelkami, pádmi s niekoľkých kilometrov s padákom na chrbte, používaním špeciálneho lana s hákom – jednoducho pestrý svet ako z béčkových filmov, kde sa hralo výhradne na váš účet. Robte si čo len chcete, stupidný príbeh nikoho nenúti sledovať jeho predvídateľné kroky. Just Cause 2 bude rovnaké a zároveň i lepšie.





Hlavným hrdinom je geroj prvého dielu, Rico Rodriguez. Znovu je vyslaný na tajnú misiu, tentoraz je jeho konečnou zastávkou juhoázijské sústrovie Panau, na ktorom vládne tvrdou rukou diktátor Baby Panay. Meno hodné toho najzlejšieho zloducha minimálne v našej galaxii vylepší niekoľko gangov (či už drogových kartelov alebo vzbúrencov) a hráč má za úlohu neporiadok upratať a zaručiť všetkým slobodu. Šarm do čiernej farby odetého hrdinu sa taktiež hlási o slovo, no tentoraz by sme privítali silnejšiu osobnosť, hoci auru takého El Mariachiho Rico určite mal. Len by mohol občas utrúsiť nejaké to slovko, ironicky komentovať situáciu a podobne. Jeho návrat však nebude úplne okopírovaný, hoci znovu má svojej výbave lano s hákom, ale tentoraz nie je obmedzený výhradne pre rôzne vozidlá. Po vzore pavúčieho muža môže kľudne použiť hák aj na budovy a komixovo si zalietať vo väčších mestách. Tvorcovia totiž sľubujú úplne voľné pole pôsobenia, no či tomu skutočne tak bude, uvidíme až pri pokusoch štverania sa na stromy či drastickom atakovaní ľudí.

Panau nebude nejakým trpaslíkom, veď jeho rozloha podľa odvážnych slov vývojárov číta až tisíc kilometrov štvorcových, takže na vybláznenie budeme mať miesta dosť. Navyše by sme sa nemali nikdy dočkať nejakých hluchých miest alebo opakujúceho sa prostredia a vždy budeme mať čo objavovať. Gigantická rozloha zaručí aj mnoho možností pôsobenia a z jedného konca mapy na druhý sa za minútu nedostanete ani tým najrýchlejším dopravným prostriedkom. V jednotke nás tropický ostrov zaujal, ale Panau bude ešte rôznorodejšie miesto. Okrem tradičných tropických pralesov, piesočných pláži, dediniek, prašných ciest a veľkomiest sa dočkáme aj saván a púští, pričom pri náraste nadmorskej výšky si vychutnáme sneh na vrcholkoch veľhôr. Našim tajným snom je lyžovačka, avšak to by zrejme bolo až príliš bláznivé. Ale zábavné.

Určite však zaujme obrovská výška niekoľkých kilometrov, do ktorej budeme môcť vystúpiť, takže rozloha nebude počítaná len na plochu, ale aj smerom nahor. Prostredie teda máme predstavené, no bolo by to výrazne málo, preto sa okrem zmeny dennej doby (niekedy to v Just Cause vyzeralo pri pohľade na zapadajúce slnko a jeho odrazy na morskej hladine, ktoré sme si užívali na najvyššej hore, až neskutočne podmanivo, akoby z katalógu cestovných kancelárií) sa nám bude meniť prirodzenejšie a plynulejšie aj počasie. Nebude to však len o tom, že sa teraz zatiahne obloha a spustí lejak. Poveternostné podmienky budú mať výrazný vplyv aj na ovládanie vozidiel. Arkádové ovládanie autíčok bolo minule... arkádové. Možno až príliš, čo sa tentoraz zmení, pretože vplyv prostredia, po ktorom sa pohybujete, bude maximálny. Alebo podľa slov autorov ultrarealistický. O počasí sme hovorili, do púšte sa najlepšie hodí nejaký offroad, na cestách vám postačí tradičný voz, a preto sa právom tešíme na odlišné vlastnosti jednotlivých automobilov, ktoré sa minule ovládali takmer totožne.



Ako správna akčná hra, malo aj Just Cause prevažne idiotskú umelú inteligenciu nepriateľov. Nie, že by to príliš vadilo, pretože kosenie hlúpučkých protivníkov bolo zábavné, neskôr však pre niekoho trochu unavujúce. Tentoraz sa z nich stanú beťári všetkými masťami mazaní a začnú medzi sebou komunikovať, správať sa ako skupina. Organizujú svoje postavenie vzhľadom na vašu bezhlavú taktiku, dokážu povolávať posily alebo využívať prostredie k svojmu prospechu. Jeden nasadne do auta, ktorým sa vás pokúsi zraziť, iný sa radšej skryje za betónový val, pretože v otvorenom boji by smrť prišla príliš rýchlo. Ako to bude vyzerať v praxi, to ešte len uvidíme, avšak vzhľadom na zlepšenú umelú inteligenciu (ono by sa skôr hodilo skôr napísať zapracovaním aspoň nejakej AI) by sme mali očakávať pokles počtu nepriateľov. Či už to budú ochranné zložky polície alebo gangy (a znovu sa budú môcť mlátiť aj medzi sebou), primitívnu taktiku bežania smerom vpred až tak často využívať nebudeme.

Čo každému sadnúť určite nemuselo, bolo množstvo postranných úloh, ktoré sa podobali ako vyholená hlava vyholenej hlave (upgradnuté prirovnanie ako vajce vajcu). Zo začiatku celkom zábavné a fajn, no príliš sa od seba nelíšili, takže neskôr šlo skôr o nutné zlo, než zábavu. Tak toto v Just Cause 2 nenájdete ani náhodou. Dôvod? Žiadne postranné úlohy tu totiž nebudú, minimálne nie v takej forme, ako sa zvyčajne prezentujú. Žiadna postavička s výkričníkom nad svojou hlavou, ale všetko vyrieši vaše vlastné rozhodnutie, do čoho a koho si kopnete. Systém je pomenovaný ako Chaos a veríme, že to chaos príliš pripomínať nebude. Dá sa vysvetliť na jednoduchom príklade. Sami od seba prepadnete nejakú továreň alebo sídlo jedného z klanov, pretože ste išli práve okolo. Majiteľom tohto miesta sa to páčiť nebude, takže si ich sympatie nezískate, ale u ich protivníka áno. Odpadne tak hľadanie tých správnych NPC, ktoré vám zadajú úlohu, takto si sami vyberiete ako a ktorú časť protivníkovej armády práve oslabíte. Znie to nemotorne, ale veríme, že to bude prirodzene pôsobiť v hre samotnej.



Na záver tu máme grafické spracovanie, ktoré už podľa prvých screenshotov vyzerá nadmieru nádherne. Znovu to budú slnkom zaliate krajinky, ktoré realisticky nevyzerajú ani za všetku múdrosť sveta, ale dojem z tropického raja simulujú s noblesou. Len aby sa vydarila aj optimalizácia pre PC a nie ako v prípade jednotky, keď to raz za čas nepríjemne cuklo. Zatiaľ je naplánované vydanie pre tri rôzne platformy: PC, Xbox 360 a Playstation 3, pričom dátum vydania je stanovený na nič nehovoriaci rok 2008. Na čo sa však budeme určite pozerať radi, budú extrémne explózie, ktoré by mali byť nielen ohlušujúce, ale by mali aj neskutočne vyzerať, vrátane plameňov, časticových efektov, dymu a fyzikálneho modelu. Akrobatické kúsky budú ešte šialenejšie a animované do najmenších detailov, vodná hladina nás zláka svojim dokonalým modelom a tým by sme to mohli aj ukončiť. Konkrétnych informácií ohľadom hrateľnosti je totiž pomálo, predstavené boli len prvky, ktoré by ju mali vylepšiť. Lepšie ako nič. A rozhodne už teraz je to dôvod, aby sme sa začali tešiť.