Trainz Classics - plnou parou vzad

Niekomu môže pripadať simulátor vlaku ako riadne ustrelená záležitosť bez akejkoľvek zábavnej časti, no fanúšikov lokomotív je na svete dostatok a spoločnosť Auran patrí so svojim Trainz k tým lepším zásobovateľom šialenstva na koľajniciach.

21. feb 2008 o 14:13 Ján Kordoš

Tak ako tak, Trainz Classics nie je žiadnou prechádzkou po víkendových hráčov. Fanúšikovia do vlakov iste zaplesajú, pretože niekoľko vagónový kolos neubrzdíte na sto metroch, čo je príjemná skúsenosť a po zvolení realistického modelu ovládania, kedy veselo hýbete všetkými pákami v kabíne vlaku, sa často zapotíte. Teda ak chcete a prejavíte o to záujem, pretože Trainz Classics je tradičným príkladom neskutočne vykuchanej hry, ktorá od samotných tvorcov neprináša nič extra. Vlastne je otázne, či vôbec niečo prináša, pretože okrem komplexného editoru, v ktorom si môžete vymodelovať vlastnú trať vo vlastnom prostredí, tu máme de facto dve trate: Harlemská trať a Tropická Metropola, pričom druhý výtvor pochádza z rúk fanúšika. Systém znovu zabaliť hru do novej krabice a pridať minimum noviniek alebo akéhokoľvek obsahu, sa pozdávať nebude asi nikomu.

Poďme však na to dôležité, jednotlivé trate. Hoci je Harlemská trať rozdelená na štyri časti, ide o totožné územie (a značne rozsiahle, to treba uznať), len začínate na inom mieste mapy. Obrovské prostredie pozostáva prevažne z cestovania mimo miest, občasné zastávky na prázdnych nástupištiach toho veľa nespravia a všetko sa akoby opakuje. Pravým opakom je Tropická Metropola, ktorá si za vzor berie Modula City a po koľajoch sa preháňate výhradne v mestskom prostredí. Je to určite zaujímavejšie, pretože prostredie je pestrejšie a jednoducho si takto predstavujeme podarenú mapu do úspešného vlakového simulátoru. A to je všetko vážení priatelia! Chcete niečo nové, pretože z noviniek je to takmer všetko? Nenechajte sa vysmiať drobnosťami typu: nové semafory, displeje v kabínach, funkcie kamery, možnosti tvorby tratí, funkcie svetlometov atď (citované z manuálu). Prkotiny, všakže. Niektoré postrehnete, iné takmer vôbec a najhoršie na tom je, že za tento projekt niekto pýta peniaze, pričom ak ďalší obsah do neho tvoria výhradne fanúšikovia. Na internete tak ukoristíte vcelku podarené kúsky (treba uznať, že systém sťahovania nie je krkolomný), ale v krabici s hrou ich nenájdete. Smutný príbeh vláčiku teda začneme radšej hodnotiť.





GRAFIKA 3 / 10

Úprimne, ak sa pozriete po prvýkrát na hru a jej hardvérové nároky, zrejme padnete na zadok, pretože niečo tak otrasne sterilného a graficky neprívetivého ste už dlho nezažili a navyše to na kancelárskom stroji nerozbeháte. Ťažko čakať zlepšenie, keď sa engine už niekoľko rokov nemení a doba pokročila, no v Trainz Classics ostáva všetko po starom. Interiéry kabín sa dajú ešte stráviť, aj keď sú neskutočne statické a stále sa v nich nemôžete voľne pohybovať. Viac kamier neodporúčame využívať, pretože akonáhle sa dostanete z vlaku von, podrazia vám tvorcovia nohy. Harlemská trať je vo svojej podstate výtvorom niekoho síce ambiciózneho, pretože sa podujal na náročnú úlohu, avšak niekto mu povedal, že to musí zvládnuť za 24 hodín a podľa toho to aj vyzerá. Okolie je pusté, často bez akýchkoľvek objektov pozdĺž trate, nemáte sa jednoducho čím kochať a náhodne roztrúsené stromy alebo budovy to nezachránia. Navyše je vykreslenie objektov pri trati zúžené na príliš malú hranicu a vidíte, že „tam trochu ďalej“ vlastne už nič nie je. Ľudia na staniciach postávajú ako solné stĺpy a podobne. Úbohé a patetické. Pri Modula City na vás síce budú svietiť svetielka, všetko okolo vás je zaplnené a cítite, že ste v meste, no stále tu panuje nepríjemný pach staroby grafického spracovania, ktorý je navyše zvýraznený spomínanou HW náročnosťou vzhľadom na celkový výzor. Na minimálnu konfiguráciu uvedenú v tabuľke okamžite zabudnite, na odporúčanej sa to začne hýbať.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je samotné je rozvrhnuté na mnoho klávesových skratiek, inu ide o simulátor a ak sa vám nechce všetky naučiť, budete musieť klikať myšou. Občas zamrzí strohosť kabín (Prečo, pre Kristove rany, niekto pchá do kabíny rôzne tlačidlá, keď sú neovládateľné, statické a rozmazané ako machuľa?), inokedy zas neefektívnosť niektorých menu, ale vo svojej podstate do hry budete musieť preniknúť a ovládanie vám do ruky prejde. Ostrieľaní strojvodcovia už budú mať všetko v malíčku. Prezentácia menu je chabá, obrovský font pôsobí skôr amatérsky a nepríťažlivo, pričom určite by nebol problém navrhnúť všetky ponuky v tom správnom štýle.

HRATEĽNOSŤ 3 / 10

Hrateľnosť samotná by nebola zlá, pretože ten, kto chce ovládať vlak (iný hráč o tento titul určite záujem neprejaví), by sa mal teoreticky baviť aj napriek tomu, že sú tu len dve trate. Ono to dokonca aj nejakú tú prvú hodinku baví, pretože zvládnuť niekoľko desiatok ton vážiace kolosy nie je žiadna zábava, všetko pochodiť taktiež, lenže ak ako tak preniknete do hry, začnete snoriť po akýchkoľvek úlohách, misiách, výzvach a... a narazíte nosom do steny, pretože tu nič nenájdete. Koho napadlo vypustiť z Trainz Classics tak dôležitú súčasť hry? Niekoho môže síce baviť len tak prechádzať traťou, ale keby ostali prítomné aj nejaké misie, bolo by to omnoho lepšie, zábavnejšie a nuda by sa nedostavila obrovským skokom. Sklamanie nad tým, že nikoho nezaujímali tak elementárne princípy hrateľnosti, je na zaplakanie. Isteže, minútu je vtipné pozorovať vykoľajený vlak po prekročení rýchlosti, ale animácia tohto nešťastia je... je vlastne otázne, či vôbec je, pretože po plánovanom incidente obrazovka okamžite vyskočila z kabíny a nikde žiadne trosky, žiadny deštrukčný model, len naša lokomotíva sedela ako kvočka na vajciach mimo trate kdesi v mori so zapnutými svetlami. Aha, zábava. Kolízie s ostatnými vlakmi sú taktiež „vtipné“. Jednoducho sa bacnú o seba a pretláčate sa. Nejde tu o žiadnu úchylku spôsobovať nešťastia, avšak ako inak sa baviť, keď je všetko naokolo tak pusté a nudné?



MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje

ZVUKY 4 / 10

Už ako malé deti sme vedeli, že vláčik robí predsa šš-šš-šš. Tie moderné už tak nerobia a vývojári si dali námahu spracovať zvukové efekty aspoň na akej-takej úrovni. Neznamená to však, že by sme skákali od nadšenia, ak počujeme zvuky motoru v kabíne. Je to trochu horšie, pretože škrípanie bŕzd bolo zrejme naplánované až do ďalšej edície a okolie okolo vás zrejme onemelo, pretože málokedy budete počuť niečo iné ako hlas z nástupišťa. To už biedne je a v Modula City sa skôr cítite ako v meste voskových figurín. Ani sýkorka nezapípa, ani pes nezašteká a pri vykoľajení to ani bum nespraví.

HUDBA

Hudba sa v hre nenachádza a ak náhodou aj áno, zrejme ide o niekoľko sekúnd trvajúcu slučku v menu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Náročnosť sa vzťahuje výhradne na vaše schopnosti, avšak možnosť voľby obtiažnosti ovládania vlaku dáva ponuku aj pre neskúsených, lebo jednoducho len pridávajú a uberajú rýchlosť. Pri všetkých zapnutých funkciách je však hranie určite výzvou a zvládnuť vlak nie je jednoduché. Len tomu chýbajú výzvy, ktoré by poriadne otestovali vašu výdrž a schopnosti. Inteligencia ostatných vlakov (respektíve ich rušňovodičov) je dementná, pokojne idú proti vám, nepokúšajú sa brzdiť, hoci vy stojíte na ich koľaji.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4,0 / 10

Bez príspevkov fanúšikov by bolo Trainz Classics úplným prepadákom, ktorý by za tých niekoľko stoviek rozhodne nestál a bolo by zbytočné do neho investovať. Aj takto je však zaobstaranie hry odvážnym pokusom, pretože starší Trainz Railroad Simulator 2006 ponúka omnoho viac. Myšlienka tohto projektu je rozmazaná niekde v pozadí a mámenie peňazí je príliš viditeľné. Nezachráni to ani česká lokalizácia, nezachráni to nič. Malá, alebo takmer žiadna, pridaná hodnota do tohto rozšírenia robí z Trainz Classics zbytočnosť.