Demá: The Club, Imperium Romanum, Conflict: Denied Ops, Jack Keane

20. feb 2008 o 15:17 Ján Kordoš

Conflict: Denied Ops

Akčný titul, v ktorom ovládate dvoch členov špeciálnej jednotky a plníte náročné misie proti teroristickým organizáciám.

DOWNLOAD DEMO (1 GB)

Imperium Romanum

V budovacej stratégii z obdobia rímskeho rozkvetu si môžete vyskúšať dve tréningové misie a jednu príhovú z kampane.

DOWNLOAD DEMO (480 MB)

Jack Keane

Nemecká adventúra vsádza na humor, a hoci je ten nemecký nie vždy skutočne vtipný, dobrodružstvo Jacka Keana na tajomnom ostrove v službách Jej veličenstva vyzerá zaujímavo.

DOWNLOAD DEMO (671 MB)

The Club

Arkádový klub sa vracia do starých časov, keď sa hry hrali predovšetkým pre najvyššie skóre. The Club je strieľačka, kde úroveň prebehnete behom niekoľkých minút, ale vysoké bodove hodnotenie dosiahnete len v prípade, že sa ju naučíte naspamäť a postupne násobite získané body presnými a rýchlymi zásahmi.

DOWNLOAD DEMO (2,08 GB)

Zdroj: Gamer´s Hell