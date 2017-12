Kinema.sk: Filmy sú stále horšie

Peter Konečný nadobudol vášeň k filmu na vojenčine: voľný čas trávil v kinosálach. Začal študovať filmovú vedu a dnes šéfuje serveru Kinema.sk, jedinému profesionálnemu filmovému magazínu na našom webe.

20. feb 2008 o 0:00 Samo Trnka

Kinema.sk žije hlavne z reklamy a z partnerských programov, o marketing sa musia autori starať sami. „Trvalo nám vyše šesť rokov, kým sme dokázali partnerov presvedčiť, že nesedíme doma v trenírkach pri počítačoch a nemáme 15 rokov,“ vraví so smiechom Konečný, ktorému ťahá na tridsať.

Ako k nim pristupujú ostatní filmoví odborníci? „Pre niektorých sme ešte stále tí chlapci, čo píšu na internet,“ hovorí Konečný a dodáva: „Na internete sa nestarne. Je to, ako keby sme stále mali ten istý vek, ako keď sme začínali.“ Typický dešpekt k elektronickému médiu Kinema postupne nahlodáva aj vďaka tomu, že organizuje filmové festivaly a predstavuje Film roka, najväčšiu slovenskú divácku anketu.

VIDEO - kinema.sk: Nebaví ma v kine vychovávať ľudí

video //www.sme.sk/vp/3003/

VIDEO - Lukáš Kodoň

Hlupáci kritici?

„Buď ľuďom vyhoviete v názore, ktorý majú, alebo tomu nerozumiete,“ hovorí Konečný. To, že recenzent vidí 600 filmov za rok a že viac ako polovica redakcie študuje alebo absolvovala daný odbor, čitatelia do úvahy neberú. Chiméru objektívnej recenzie Konečný vysvetľuje: „O filme sa dá objektívne povedať, že je farebný, že v ňom hrá Nicolas Cage a že má 120 minút. Všetko ostatné je subjektívne.“

Družba Dávidov

Serveru Kinema.sk predchádzala nadšenecká stránka Filmstory.miesto.sk Filipa Boreka, ku ktorému sa Konečný autorsky pridal v roku 2000. Aj Kinema fungovala ako projekt dobrovoľníkov až do roku 2006. Vtedy sa herný portál Sector.sk, webová cestovná kancelária Pelikan.sk a Kinema.sk spojili a založili firmu ITP Invest, ktorá sa venuje rozvíjaniu malých portálov. Vďaka investorovi ITP Invest sa môže Konečný venovať Kineme na plný úväzok a kolega Michal Michalovič na polovičný. Ďalších dvanásť autorov pracuje externe. V kancelárii na Cintorínskej ulici v Bratislave dominuje toporivá 3D grafika dievčiny v životnej veľkosti – reklama na grafickú kartu.

Hollywood ohlupuje

Mesačne na serveri vyjde 50 až 60 autorských článkov. Šéf Kinemy priznáva, že sa už vzdal túžby meniť ľuďom vkus. Myslí si, že zmysluplnejšie než zhadzovať zlé filmy je upozorniť náročnejšieho diváka na tvorbu, ktorú sa oplatí vidieť, a zvyšok pomeriavať kritériami v rámci daného žánra. „Deväťdesiat percent produkcie by inak malo hodnotenie od 0 do 3,“ vraví so smutným úsmevom Konečný.

Naozaj je to také zlé? „Filmy sú oveľa horšie, ako boli pred dvadsiatimi rokmi,“ hovorí. Dôvodom podľa neho je, že Hollywood sa prispôsobuje stále nižšiemu vekovému priemeru v kinosálach. Uznáva, že činnosť Kinemy je tak do značnej miery bojom s veternými mlynmi. „Zlá produkcia diváka ohlupuje, nastavuje diváka na mantinely, za ktoré časom už nie je ochotný zájsť,“ dodáva Peter Konečný.