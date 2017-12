HD DVD od Toshiby končí, uspela Sony

Niekoľkoročný zápas gigantov o stanovenie štandardu pre ďalšiu generáciu DVD videa sa skončil. Formát Blu-ray od Sony zvíťazil, Toshiba svoje HD DVD, podporované aj Microsoftom, prestane vyrábať.

20. feb 2008 o 0:01 Milan Gigel a sita

Spotrebitelia zaujímajúci sa o filmy na DVD vo vysokom rozlíšení mali niekoľko rokov dilemu: na trhu boli dva odlišné štandardy pre novú generáciu nosičov, každý ponúkal iné výhody, iné filmové tituly a kto by chcel sledovať všetky nové filmy, musel si kúpiť dva prístroje. Až 60 percent spotrebiteľov to podľa prieskumov riešilo jednoducho: uspokojili sa so starším typom DVD a s kúpou nového HD prehrávača chceli počkať až dovtedy, kým nebude jasné, ktorý formát vyhrá.

Po dlhých rokoch teraz zrazu prišlo rozuzlenie. Firma Toshiba onedlho prestane svoj formát HD DVD vyrábať a uvoľní priestor pre Blu-ray. Tisíckam ľudí, ktorí do prístrojov Toshiby investovali, zostanú v rukách takmer bezcenné prístroje.

Prehral aj Microsoft

„Dôkladne sme zvážili naše zotrvanie vo vojne formátov a usúdili sme, že náš odchod prospeje rozvoju trhu,“ povedal Atsutoshi Nishida, šéf Toshiby. Firma investovala do vojny so Sony nemálo peňazí a energie. Posledné mesiace však začala zaostávať: najskôr v januári filmová spoločnosť Warner Bros uviedla, že bude vydávať DVD s vysokým rozlíšením výlučne vo formáte Blu-ray. Spoločnosť Toshiba síce reagovala znížením cien HD DVD prehrávačov, no minulý týždeň sa k veľkým hráčom, ktorí uprednostnia Blu-ray, pridal aj maloobchodný reťazec Wal-Mart.

„Ak Wal-Mart s 20-percentným podielom na trhu s filmovými titulmi tvrdí, že formát HD-DVD je mŕtvy, bude to pravda,“ povedal analytik Rob Enderle. „Pre Toshibu nemá zmysel vynakladať ďalšie úsilie na dosiahnutie víťazstva formátu,“ povedal analytik Koichi Ogawa. „Najdôležitejšie je minimalizovať straty a sústrediť sa na aktivity, ktoré prinesú zisk.“

Formát HD DVD doteraz podporovali napríklad aj počítačové giganty Microsoft a Intel.

Vyhral lepší?

Po niekoľkých revíziách formátov dospeli obe technológie do štádia rozumnej zrelosti, keď obe ponúkajú takmer identické prvky. Blu-ray aj HD DVD ponúkajú v porovnaní s bežným DVD oveľa kvalitnejší obraz a väčšie rozlíšenie, možnosti ako obraz v obraze, interaktívne prvky na DVD či priame prepojenie s internetovými zdrojmi.

HD-DVD médiá sa môžu pochváliť nižšími nákladmi na výrobu, Blu-ray však prišiel s razantnejšími zmenami - do budúcnosti počítal až s 200-gigabajtovou kapacitou, ku ktorej by sa HD DVD formát nikdy nevyšplhal.

HD DVD stavil na kompatibilitu so staršími DVD, Blu-ray nie, a preto si mohol dovoliť viac. V boji evolúcie a revolúcie sa nakoniec presadila revolúcia.

Podplácanie štúdií

Vojna formátov sa odohrávala najmä na pôde filmových štúdií. Tie rozhodli, ktorý z formátov zvíťazí ešte skôr, ako ich poznala široká verejnosť.

V hre o víťaza multimiliónového trhu nejde iba o to, v akom formáte sa budú filmové tituly lisovať, ale aj o to, aké technológie sa použijú pri nakrúcaní, strihu a tvorbe multimediálneho obsahu.

Firma Sony, ktorá stojí za formátom Blu-ray, sa netají tým, že filmovým štúdiám dodala za atraktívne ceny špičkové filmárske technológie, viackrát sa objavili informácie o tom, že oba tábory bojovali o exkluzivitu štúdií priamymi finančnými dotáciami.

Čo sa stane s prehrávačmi?

Nedočkavcov, ktorí investovali do nových prehrávačov podporujúcich formát HD DVD, čaká s najväčšou pravdepodobnosťou sklamanie. Osemstotridsaťtisíc prehrávačov, ktoré kúpili za atraktívne ceny, čaká odpočinok na polici s obmedzeným množstvom filmových titulov alebo recyklácia. Úprava prehrávačov tak, aby podporovali formát Blu-ray, nie je možná. Kým v Európe sa predalo stotisíc HD DVD prehrávačov, na americkom kontinente až 700-tisíc takýchto zariadení. Menej ako polovica z nich pripadá na herné konzoly Xbox 360. Najmenšie straty utrpia Japonci, ktorí investovali hlavne do technológie Blu-ray. Na ich trhu sa predalo iba 10-tisíc prehrávačov a 20-tisíc rekordérov. Technológia HD DVD bola pre spotrebiteľov atraktívna hlavne vďaka nízkej cene prehrávačov. Záujem o ich kúpu sa znásobil pred niekoľkými týždňami, keď sa Toshiba rozhodla znížiť ceny najpredávanejších modelov na necelú polovicu. Na Slovensku sa technológia nestihla rozšíriť, najmä pre vysokú cenu – niekoľko desiatok tisíc korún za zariadenie. (mg)





