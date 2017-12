Sťahujete hudbu? Zostanete bez internetu

Británia je po Francúzsku druhou európskou krajinou, ktorá prikáže poskytovateľom webu sledovať, či ich klienti nesťahujú ilegálny obsah.

20. feb 2008 o 0:00 (sita, reuters)

Britom, ktorí si nelegálne sťahujú filmy a hudbu, hrozí zákaz používania internetu. Podľa denníka The Times to navrhuje britská vláda. Krajina tak pravdepodobne skopíruje model, ktorý zaviedlo v minulosti Francúzsko.

Podľa plánov vláda podnikne kroky, ktoré budú od poskytovateľov internetu vyžadovať právne postihy svojich klientov v prípade nelegálneho zdieľania súborov. Na tom nahrávacie a filmové spoločnosti strácajú podľa vlastných slov miliardy dolárov.

Poskytovatelia internetu by sa chceli s pirátmi dohodnúť po dobrom, ale hudobný priemysel žiada ich právny postih, lebo pirátstvo ohrozuje jeho príjmy.

Podľa The Times plány zahŕňajú takzvané pravidlo „trikrát a dosť“. Alternatívnym riešením by boli webové filtre, ktoré by blokovali kopírovanie označených súborov.

V prípade, že je používateľ podozrivý z nelegálneho sťahovania, dostane najprv varovný e-mail, potom mu internetové pripojenie dočasne prerušia a pri treťom porušení autorských práv im bude hroziť výpoveď zo zmluvy o pripojení na internet.

Predaj hudobných nosičov klesol v roku 2007 celosvetovo o desať percent a odhaduje sa, že desiatky miliárd záznamov sa urobili protizákonne.

John Kennedy, významná postava medzinárodného hudobného biznisu tvrdí, že sa zvyšuje tlak na prevádzkovateľov serverov, aby zasiahli proti pirátom: „Je neprijateľné, aby sa prevádzkovatelia tvárili, že nevidia pirátstvo na stránkach, ktoré spravujú - veď na každú legálne kúpenú nahrávku pripadá dvadsať nelegálne získaných.“

Hudobné spoločnosti vydali licencie vyše 500 predajcom – na viac ako 6 miliónov diel. Záujemcovia sa už môžu legitímne, viacerými spôsobmi, online dostať k hudbe.

„Ak francúzska a britská vláda zasiahnu a ďalšie sa pripoja, mohol by sa legálny trh znovu rozrásť. Nebude mať totiž terajšiu konkurenciu typu „niečo za nič“, ktorá neinvestuje ani halier do novej hudby.“

Hovorkyňa Ministerstva kultúry, médií a športu sa odmietla vyjadriť, čo bude obsahovať jeho strategický dokument.