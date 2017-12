Ten Izraelčan tvrdil, že v jeho krajine sú podnikatelia považovaní za hrdinov. Teda hneď po vojakoch. Keď sa učitelia pýtajú detí v škole, čím by chceli byť, najčastejšie odpovedajú, že podnikateľmi.

20. feb 2008 o 0:01 Miloš Čermák

Až potom lekármi alebo smetiarmi. To bola jedna z prekvapujúcich vecí, ktoré zazneli na konferencii, ktorej cieľom bolo odpovedať na otázku, prečo v Európe vzniká tak málo nových malých firiem s novými nápadmi.

Na rozdiel od Ameriky alebo Izraela sa vo väčšine európskych krajín za najlepšiu kariéru považuje dobré miesto v štátnej správe. Je zárukou pokojnej budúcnosti. Podnikavosť sa zvlášť staršími ľuďmi chápe ako slovo s takmer negatívnym zafarbením. Európa si v roku 2000 stanovila takzvanú lisabonskú stratégiu, v ktorej si dala za cieľ predbehnúť v konkurencieschopnosti a ekonomickom raste ostatok sveta.

Na spomínanej konferencii oznámil americký profesor Charles Wessner slávnostne: „Ciele stanovené v Lisabone budú splnené!“ Rozhliadol sa po sále, aby si vychutnal moment prekvapenia. A potom dodal: „Ale nie Európou, ale Čínou!“ Povedal potom zábavnú historku, aký je rozdiel medzi myslením v Európe a v Amerike.

Istý mladý maďarský vedec odišiel do Kalifornie, kde vyvinul novú technológiu. Založil firmu, ktorá ju začala využívať. Po troch rokoch firmu predal za 300 miliónov dolárov. Zavolal domov svojej matke, aby jej to oznámil. Na druhej strane linky sa rozhostilo ticho. „Panebože! Takže to znamená, že si teraz bez práce?“