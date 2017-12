T-Mobile využije pásmo 26 GHz pre dátové riešenia

Mobilný operátor T-Mobile plánuje využiť frekvencie v pásme 28/29 GHz pre budovanie mikrovlnných spojov v rámci svojej prenosovej siete.

15. feb 2008 o 14:42 SITA

BRATISLAVA. Mobilný operátor T-Mobile Slovensko, a.s., plánuje podľa jeho hovorcu Martina Vidana využiť frekvencie v pásme 28/29 GHz pre budovanie mikrovlnných spojov v rámci svojej prenosovej siete. Uvedené frekvencie spoločnosť získala z minuloročného výberového konania, ktoré vyhlásil Telekomunikačný úrad SR (TÚ). Operátor za frekvencie v pásme 28/29 GHz zaplatil úradu 9,11 mil. Sk. T-Mobile z predmetného tendra tiež získal frekvencie o šírke 56 MHz v pásme 26 GHz za 6,11 mil. Sk. "Pokiaľ ide o pásmo 26 GHz, využijeme ho v rámci dátových riešení pre biznis zákazníkov," povedal pre agentúru SITA Vidan.

Alternatívny operátor, spoločnosť GTS Nextra, a.s. získala zo zmieneného tendra frekvencie o šírke 112 MHz v pásme 26 GHz, za ktoré zaplatila TÚ 12,2 mil. Sk. "Naša spoločnosť je držiteľom licencie FWA 26 GHz už od roku 2001. V poslednom čase sme zaznamenali, že kapacitná vyťaženosť niektorých bázových staníc, hlavne v Bratislave, sa približuje k limitom technológie, ktorú používame. To je hlavný dôvod, kvôli ktorému sme sa zúčastnili výberového konania na nové frekvencie,” uviedla pre agentúru SITA marketingová manažérka GTS Nextra Lucia Marková. Kombinácia novej frekvencie a nových technológií umožní spoločnosti plne pokryť zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov aj na nasledujúce roky. GTS Nextra tiež vyhrala výberové konanie na frekvencie o šírke 56 MHz v pásme 26 GHz, ktoré napokon získala spoločnosť T-Mobile, ako druhá v poradí. "Keďže pásmo so šírkou 112 MHz dostatočne pokrýva naše požiadavky, žiadosť o pridelenie pásma so šírkou 56 MHz sme v zmysle zákona vzali späť, čím dostal šancu subjekt vyhodnotený ako ďalší v poradí," informovala Marková.

Frekvencie v pásme 41,5 - 43,5 GHz, ktoré získala spoločnosť Orange Slovensko v rámci tendrov na gigahertzové frekvencie, chce operátor využiť na zvýšenie pokrytia v rámci ponuky svojich triple play služieb. "Novými službami na gigahertzových frekvenciách chceme uspokojiť rastúci dopyt po našich triple play službách Orange Doma a rozšíriť ponúkané služby ako aj ich pokrytie v lokalitách, na ktoré máme licenciu," uviedol pre agentúru SITA manažér vzťahov s verejnosťou Orange Slovensko Peter Tóth. Ako Tóth ďalej uviedol, uvedené služby chce operátor začať poskytovať na získaných frekvenciách do konca tohto roka. Za frekvencie v pásme 41,5 - 43,5 GHz v lokalitách Bratislava, Trenčín a Trnava zaplatila spoločnosť TÚ 7,5 mil. Sk. Podľa hovorcu TÚ Romana Vavra zaplatila spoločnosť Orange za frekvencie už 8. januára tohto roka.

TÚ v októbri minulého roka zverejnil šesť výziev na predkladanie ponúk do výberových konaní na získanie frekvencií na poskytovanie telekomunikačných služieb. Vybrané frekvencie majú umožniť budovať siete a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní služieb, akými sú digitálna televízia, internet, hlas pre koncových užívateľov, alebo poskytovanie takzvanej poslednej míle pre alternatívnych operátorov. TÚ vo výberových konaniach určil ako jediné hodnotiace kritérium výšku ponúknutej ceny za pridelenie frekvencií, respektíve frekvenčných blokov, pričom stanovil minimálnu očakávanú cenovú ponuku. Víťaz každého tendra získal pridelené frekvencie na 10 rokov.