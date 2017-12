Domáce zvieratá musia mať na cestovanie elektronický čip

V prípade že občania SR cestujú so spoločenskými zvieratami za hranice krajiny, tie musia mať tetovanie alebo mikročip. Vyplýva to z podmienok vydania pasu spoločenských zvierat.

14. feb 2008 o 12:38 TASR

Bratislava 13. februára (TASR) -

"Tieto podmienky boli ustanovené od 1. októbra 2004, keď nahradil na Slovensku medzinárodné očkovacie preukazy psov a mačiek takzvaný Pas spoločenských zvierat (PSZ)," uviedol pre TASR Igor Skocek z Tlačového a komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí SR. Podľa jeho slov ide o jediný platný cestovný doklad na území Európskej únie, ktorým sú povinní sa preukázať majitelia cestujúci so psom, mačkou alebo fretkou mimo štátu, v ktorom sa zvieratá narodili.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR poverila vydávaním pasov súkromných veterinárnych lekárov, ktorí spĺňajú požiadavky na technické vybavenie umožňujúce odčítanie elektronického identifikačného systému (mikročipu) a ktorí majú zároveň prístup k internetu. Poverení veterinárni lekári sú oprávnení vystaviť zvieraťu pas. "V prípade, že zviera nie je označené jedným z dvoch uvedených spôsobov, musí veterinárny lekár psa, mačku alebo fretku pred vydaním pasu označiť elektronickým identifikačným systémom podľa európskej normy," objasnil Skocek.

Prechodné obdobie je platné do roku 2011, potom sa budú považovať za identifikované len tie zvieratá, ktoré budú označené týmto mikročipom. "Zatiaľ čo doteraz stačilo aj tetovanie, po novom bude povinný už výlučne mikročip," informoval TASR vedúci kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý.

Ak je zviera označené mikročipom, ktorý nezodpovedá systému podľa normy, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu. Tieto podmienky sa vzťahujú na počet zvierat päť a menej. Ak je počet dovážaných zvierat väčší ako päť, vzťahujú sa na kontrolu takéhoto premiestnenia požiadavky ako pri obchodnom styku.

"Prijatie SR do schengenského priestoru nepredstavovalo žiadnu zmenu podmienok cestovania či obchodovania so zvieratami, pretože sa ich Schengen priamo netýka. Podmienky boli vlastne nadstavené pri prijatí SR do EÚ," ozrejmil Chudý. Zároveň dodal, že v prípade zmien súčasne platných podmienok budú verejnosť včas a dostatočne informovať.