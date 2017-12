Lost Odyssey - posledná japonská odysea

Po našom predstavení najočakávanejších RPG titulov tohto roku je určite každému čitateľovi zrejmé, že ani tento rok nebude na hry na hrdinov chudobný a môže toho ponúknuť hojne. Rozhodli sme sa vám predstaviť prvého vážneho kandidáta, ktorý sa čoskoro objaví na hernom trhu. Reč je o konzolovom projekte Lost Odyssey od vývojárskeho tímu Mistwalker. Rovnako ako to bolo v prvom prípade (Blue Dragon), aj druhý titul vyvíjaný špeciálne pre Xbox 360 pochádza z typicky japonskej školy, po ktorej sme mnoho rokov volali. Blue Dragon napokon nesplnil všetky naše očakávania a Microsoft s ním na japonskom trhu príliš neprerazil, hoci práve Blue Dragon mal byť titulom, ktorý prinúti tamojších hráčov poobzerať sa po západnom next-gene. Nepodarilo sa, ale to nič nemení na tom, že boli mnohí spokojní. Posledná odysea japonského snílka Hironibu Sakugachiho však má tie najvyššie ciele, hoci vo svojej podstate neponúka nič prekvapujúco nové. Japonské RPG ako má byť, len v novom kabáte.

Nedá sa však povedať, že by práve to malo byť tým, čo zaručí hre nehynúcu slávu. Lost Odyssey sa určite nebude snažiť preraziť technológiou, hoci práve tá vyzerá až neskutočne nádherne. Unreal Engine 3 už v mnohých prípadoch dokázal, že jednou z najlepších technológií na vykreslenie úžasného sveta. Obrovské zalesnené exteriéry so slobodným pohybom síce neočakávame, ale skôr fantasticky detailné a rôznorodé prostredie. Lost Odyssey totiž spája viaceré svety, čo zaručuje mnohé zaujímavé lokácie. Stredoveké fantasy sa stretáva s technologicky vyspelou kultúrou, takže raz budeme bojovať proti tradičným nepriateľom, ktorí sú vyzbrojení zbraňami na blízko, inokedy nás zarazia dopravné prostriedky akoby zo začiatku minulého storočia alebo oplechovaným monštrám. Všetko to navyše sprevádzané úžasnými animovanými CG sekvenciami, ktoré dlhé roky patria medzi to najlepšie, čo medzi videami na hernej scéne vzniklo.





Je to jednoducho tradičná črta a ak pripomenieme, že Sakaguchi odišiel zo Squaresoftu po nie príliš podarenom celevečernom filme Final Fantasy: The Spirits Within, môžeme očakávať niekoľko minút trvajúce videá plné detailných záberov na postavy i tu. Navyše nám Unreal Engine 3 umožní sledovať celé dianie z pohľadu kamery umiestnenej za hrdinom. Dosť bolo staticky uložených kamier, pohľad v Lost Odyssey si môžeme sami meniť a užívať si tak okolité prostredie. O hudbu sa postará Nobuo Uematsu, ktorý je fanúšikom Final Fantasy známy už od siedmeho dielu. Možno si ešte niekto spomenie na skvelé melódie na piane, ktoré dali hre dušu a v mnohých prípadoch to bola práve hudba, ktorá dvíhala atmosféru a hráčov zo svojich stoličiek.

To všetko sú technologické fakty, s ktorými automaticky počítame, ide predsa o japonské RPG. K tomu neodmysliteľne patrí aj zamotaný príbeh plný pozoruhodných zvratov, takže sa neraz stane, že bude mať hráč slzu na krajíčku. Za dizajnom a zápletkou nestojí len samotný Sakugachi, pomocnú ruku mu podal Kiyoshi Shigematsu, ktorého výrazný rukopis hlavne uvidíme. Hra bude vyzerať jednoducho inak, typicky japonsky, čím západných hráčov dostane do úplne iného sveta, než sú v tradičných fantasy projektoch typu Oblivion zvyknutí. Príbeh taktiež nie je založený na jednom hrdinovi, ktorý má zachrániť svet pred záhubou a pokoriť tak odveké zlo, vracajúce sa uštedriť fiktívnej krajine posledný a zdrcujúci úder. Príbeh Kaima Argonara by sa dal prirovnať k večnému putovaniu Highlandera. Aj ten putuje stovky rokov s nesmrteľnou dušou po celom svete. Kaim žije tisíc rokov a počas svojho pôsobenia už zažil všetko možné – príjemné zážitky sú však príliš často negované skúsenosťami so stratou priateľstva či lásky, nejedno puto sa roztrhne po rokoch a chýbať nebude ani zrada. Kaim je tak typická postava, ktorá nemá čo stratiť, chce prísť na koreň všetkému, čo sa okolo neho deje, pretože vo vzduchu cítiť, že sa všetko zmení.

A tak sa vyberá spoločne s inými postavami prebrázdiť obrovskú hernú plochu, aby prišiel všetkému na koreň. Je to však omnoho náročnejšie. Z predošlých životov si toho mnoho nepamätá, takže sa nám priam núka prirovnanie k výbornému (a neprávom zabudnutému) RPG Planescape: Tornment. Ako však dej napreduje, sprevádzajú Kaima nepríjemné flashbacky a sny, ktoré mu otvárajú cestu do jeho minulosti a následne menia jeho rozhodnutia v budúcnosti. Spomienky však určite nebudú kladného charakteru a ako je každému jasné, často len rozšíria hlbokú ranu v srdci nesmrteľného hrdinu. Ten putuje v trojici s inými postavami a snaží sa zdieľať svoj osud spoločne s nimi. Prepojenie na citovú oblasť nebolo japonským tvorcom nikdy cudzie a aj tu môžeme očakávať postupné rozvíjanie sa vzťahov nielen medzi postavami, ktoré sledujú vaše kroky, ale aj s osobnosťami, ktoré stretnete a časom stratíte.







Inak je princíp japonských RPG zachovaný od prvého do posledného bodu. Máme tu obrovskú hernú plochu po ktorej voľne putujeme, stretávame priateľské charaktery, s ktorými sem tam pokecáme, aby sa príbeh posunul ďalej. Obrovské mestá ponúkajú nasatie atmosféry skutočne žijúcich zoskupení a napríklad prepletanie sa s postavami na preplnenom trhovisku vám zaručí, že úplne všetko stratené v tomto depresívnom svete ešte nie je. Súbojový systém je založený na náhodnom strete s nepriateľmi. Má to svoje klady, ale zároveň i zápory, pretože mnohí považujú tento systém za archaický a nepraktický. Je to žiaľ pravda, pretože hoci vás spočiatku tento spôsob vyvolania boja príliš otravovať nebude, neskôr môže prísť k stereotypu a stretávaniu totožných protivníkov. Či na to Lost Odyssey doplatí, zatiaľ netušíme, japonský magazín odmenil hru hodnotením 36/40, pričom všetci štyria recenzenti dali Lost Odyssey vysokú deviatku. Americký Gamespot bol o niečo prísnejší a ohodnotil Lost Odyssey ako mierne nadpriemerný titul - 7,5/10. Hre okrem spomenutého súbojového systému vyčítal taktiež dlhú nahrávaciu dobu a občasnú nudu a frustráciu.

Ďalšou príčinou, prečo nám nemusí Lost Odyssey sadnúť, je spôsob boja. V žiadnom JRPG totiž nesmú chýbať real-time súboje s možnosťou voľby – aký krok s danou postavou bude nasledovať. Výber sa spolieha na klasickú osmičku: útok holými rukami, útok zbraňou, kúzlenie (mágia je zastúpená taktiež klasickými štyrmi živlami: voda, zem, oheň a vietor), skill, vybavenie, útek, predmety a obrana. Voľba v skrolovacích menu nikoho neprekvapí. Navyše je do bojového systému zakomponovaný prvok rýchleho postrehu, na ktorom závisí úspešnosť vášho útoku. Pri ataku sa na obrazovke zjaví niektorý symbol (napríklad X) a vy v tej chvíli musíte dané tlačidlo čo najrýchlejšie stlačiť. Čím pomalšie budete reagovať, tým bude útok slabší a pre stopercentné využitie musíte nielen útočiť efektívne, ale mať zároveň aj rýchle prsty.







Ako vidíte, Lost Odyssey má vysoké ambície, ale môže ho paradoxne potopiť to, že sa snaží byť za každú cenu japonským RPG a drží sa tradícií. Pri dokonalom príbehu a prepletených vzťahoch by sme nezúfali, ale príliš zastaraný systém boja môže hre len a len uškodiť. Pri Blue Dragon to bolo spojenie s výraznou jednoduchosťou, a hoci fanúšikovia nespokojní neboli, hra sa nepredávala tak ako sa predpokladalo. Lost Odyssey je vo vývoji už dosť dlho (prvý dátum vydania bol naplánovaný spoločne s preniknutím X360 na herný trh) a druhý pokus preniknutia JRPG na západný trh môže byť aj labuťou piesňou Sakugachiho. Aj napriek týmto výhradám a obavám však veríme, že nás čaká nesmierne dlhé dobrodružstvo, od ktorého sa nebudeme vedieť odtrhnúť. Lost Odyssey by mohlo začať tento rok ako vynikajúce RPG, hoci je určené len pre platformu Xbox 360.