Darkness Within: In Pursuit of Loath Nolder - vystrašený na smrť

Adventúrka Darkness Within je typickým príkladom dobrodružnej hry, na ktorú nenatrafíte v každom hernom periodiku, nebudete o nej počuť z každej strany a nikto vás nebude masírovať reklamnými rečami o úžasných vlastnostiach.

13. feb 2008 o 10:45 Ján Kordoš

Príbeh vychádza z H.P.Lovecrafta, tvorcovia sú jeho fanúšikmi a na príbehu a celkovom vyznení to je okamžite poznať. V úlohe detektíva Howarda E.Loreida dostanete do rúk prípad, ktorý vás napokon dostane do psychiatrickej liečebne. Toto sa dozviete hneď na začiatku, pretože príbeh je rozprávaný retrospektívne. Hoci sa to všetko odohráva v novembri roku 2011, nič tomu nenasvedčuje a zaujímavé, prečo vývojári zvolili práve túto neďalekú budúcnosť. Je to však úplne jedno. Vražda bohatého Clarka Fielda zostáva nevyriešená i napriek tomu, že sa prípadu chopil skúsený vyšetrovateľ Loath Nolder, ktorý je zároveň Howardovým hlavným podozrivým. Dlhú dobu sa totiž túlal po celom svete, na určitý čas úplne zmizol, neskôr sa znovu objavil a všetko jednoducho nasvedčuje tomu, že v tom má namočené nielen prsty. Lenže všetko to, čo sa zdá byť ako jednoduché zbieranie stôp a detektívka ako vyšitá napokon prerastie do niečoho neočakávaného. Ale keďže je náš hrdina umiestnený v sanatóriu, dá sa predpokladať, že nie všetko pôjde hravo.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Postupne navštívi Howard okrem zákutí svojho bytu i niekoľko domov (od svojej kancelárie, cez Clarkovu pracovňu alebo dom samotného Noldera či niekoľko ďalších depresívnych miest, medzi ktorými nesmie chýbať ani obrovský cintorín, kde celý príbeh finišuje), ale vo svojej podstate môžeme nazvať Darkness Within adventúrou skrz naskrz minimalistickou, pretože pestrosť miest nie je nijakým spôsobom viditeľná a tých zopár lokácií vo vás nevzbudia dojem rozsiahleho vyšetrovania. Ani to však nie je potrebné, pretože postupom času sa začnú zdať Howardovi nepríjemné sny, ktoré nielenže nedokáže vysvetliť, ale zároveň ani netuší, či ide o realitu alebo nočnú moru. Práve z toho srší atmosféra ako hrom a navyše nám tureckí tvorcovia zo Zoetrope Interactive predhodili celé rozprávanie do pohľadu z vlastných očí, čo všetko ešte viac podtrhuje. Klasicky sa okolo seba rozhliadate do všetkých smerov, staticky sa presúvate po styčných bodoch, zbierate predmety, pozorne čítate more dokumentov a kníh, čaká na vás aj zopár minihier (jednoduchých a logických). Na rozdiel od iných adventúr si však príliš nepokecáte, rozhovory zrátate na prstoch jednej ruky, o to viac je však vypuknuté šialenstvo depresívnejšie.

GRAFIKA 5 / 10

Spracovanie je podpriemerné, takmer všetky scény sú úplne statické a o animáciách sa nedá hovoriť inak ako o predpotopných. To všetko je pravda, ale aj na grafických vylepšeniach sa postupne pracuje a vychádzajú záplaty, ktoré ponúkajú aspoň aké-také zlepšenie. Je síce pravdou, že vysoké rozlíšenie určite nečakajte (maximom je 1280 na 1024 bodov), nedávno pribudla podpora anti-aliasingu, ale grafické hody hodné next-gen doby to určite nie sú. Cez to by sa dalo preniesť, avšak výber miest, kam povedú vaše kroky, vôbec nie je pestrý. Tých niekoľko izieb, kancelárií a cestičiek v podzemí je málo, navyše nesú všetky takmer totožný rukopis, takže vyzerajú príliš podobne. Málokedy zaznamenáte na scéne nejaký pohyb, je tu viac než viditeľné obmedzenie rozpočtu a následne vás zarazí archaické spracovanie miest – a to sa hra odohráva v roku 2011, pričom všetko nasvedčuje tomu, že je dej umiestnený pekných pár rokov dozadu od dnešného dátumu. Áno, to všetko je pravda, vaša grafická karta sa môže vybrať na zimný spánok, avšak napriek tomu má vizuálna stránka svoje tajomné čaro. Prezentovaná prázdnota je doslova skľučujúca a keďže ste na danom mieste sami, je to pôsobivé a budete sa radovať aj z jednoduchých efektov presvitajúceho slnka do temnej miestnosti. Len keby to nebolo až tak statické a tvorcovia sa nebáli trochu pritvrdiť na brutálnejších scénach pri vidinách.



INTERFACE 7 / 10

Ovládanie pomocou myši je prirodzené, meniaci sa kurzor vás upozorní na zmenu akcie. Niektoré maličkosti však kazia dojem z dobre odvedeného ovládania a interfacu. Práca s inventárom je mierne zdĺhavejšia (alebo si na ňu musíte iba zvyknúť), počet zobrazených predmetov je obmedzený, ale pri malom počte predmetov, ktoré nájdete, to až tak hrozné nie je. Pri práci s dedukciou myšlienok a postrehov sa mierne zapotíte, ale ovládacia schéma je pevne daná, pričom využijete aj možnosť rotovania predmetov, avšak nie je to rozobrané až tak do hĺbky ako by byť mohlo. Práve myšlienky Howarda a ich spájanie do nových stôp je príjemne rozdelené do jednotlivých oblastí, v ktorých ste ich získali, pomocné tlačidlo, ktoré naznačí, kam by ste sa mali vybrať a čo by ste mali robiť. Novinkou je študovanie dokumentov. Už nestačí len otvoriť knihu alebo list, Howard vám z daného textu okamžite nepovie dôležitú informáciu, ale si ju musíte nájsť sami, zvýrazniť ju podčiarknutím a až potom sa ozve fanfára vo vašej hlave. Zvyšuje to riadne náročnosť (niektoré stopy sú skutočne dôležité), ale zároveň aj robí vyšetrovanie prirodzené a pristihnete sa pri tom ako čítate denníky, knihy alebo aj poéziu.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Je to ako na hojdačke. Ide o úplne iný typ vyšetrovania. Nenájdete more stôp, nič neanalyzujete, skôr len zbierate dôležité informácie a dávate si všetko dohromady. Lenže potom príde prvá nočná mora a vy začnete pomaly tŕpnuť, pretože pôsobivá atmosféra začne riadne hustnúť. Všetko to do nebeských výšin vynášajú hlavne zvukové efekty, ale o tých hovoríme nižšie. Skúmanie nových zákutí sa tak stáva nesmierne náročné hlavne na psychickú stránku, no o to viac sa budete správne báť. Odporúčame hrať pri úplne tme, vtedy sa budete neustále obracať a hľadať niekde v kúte bubáka. Hranie detektívky tak dostane úplne iný spád a miesto toho, aby ste hľadali nové stopy, budete chcieť čo najskôr z daného miesta vypadnúť. Podobné chvíle len tak ľahko nezažijete, v adventúrach dupľom a Darkness Within je strachom obalená hra. Vtedy pochopíte, že prázdnota, ktorá vás obklopuje, vlastne nemusí byť okamžite na škodu veci, pretože nikdy netušíte, kto je za vašim chrbtom – a nemusíte sa báť béčkových vystrašení s ohavenou potvorou s nožom v ruke. Dôvod? Nikto tam totiž nebude, na živé osoby takmer nenatrafíte a bojíte sa skôr neznámeho, pretože cítite, že ono to na vás čaká v tom tmavom kúte, kam sa nechcete ani len pozrieť. Práve strach z nepoznaného je ten najhorší a keď sa do toho pripletú ešte aj vidiny, dostane hra skutočne neopísateľný šarm.



Po tomto bání sa však príde neskôr vytriezvenie, napätie začne opadávať a vy sa snažíte pozorne sledovať prostredie, neprehliadnuť ani jednu dôležitú stopu. Stále máte pocit, že vám niekto stojí za chrbtom, ale na spomínaný strach si začnete zvykať, aby vás následne hra znovu niečím pôsobivým vyrušila. Tieto momenty skutočne nepasujú na tradičnú adventúru, takže je to hranie akoby z inej planéty. Nesmieme však zatvárať oči nad niektorými nie práve podarenými postupmi. Je príjemné vedieť, že nemusíte odhaliť úplne všetky stopy, stačí zdravý základ, aby hra mala dôvod posunúť sa ďalej a možno práve v tom je jeden z väčších problém – obtiažnosť. Inak ste zahrabaní až po uši vo fantasmagorických výjavoch, maniodepresívne stavy strieda paranoia a postupne rozpletaný príbeh vám začne naháňať strach. Lenže je to iba detektívka a to priemerná, preto hrateľnosť v niektorých miestach začne nepríjemne škrípať a vy cítite, že skúsení vývojári by vedeli tieto viditeľné diery zapchať správnym materiálom. Nech to je akokoľvek, hráte adventúru z vlastného pohľadu, kde nejaký ten zabudnutý predmet jednoducho byť musí. Konkrétne situácie by odhalili až príliš mnoho, avšak keby vám pri hraní niekto zaklopal na dvere, nebolo by vám všetko jedno. Atmosféra na výbornú, hrateľnosť pokrivkáva.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 9 / 10

Geniálne brilantné a brilantne geniálne. Nie všetky texty sú nadabované, čo pôsobí mierne rušivo, ale ak zaznie hovorené slovo (hlavne Howardove myšlienky), cítite, akoby vychádzali priamo z vás. Sprvoti vyrovnaný, neskôr zmätený až šialený hlas nemusí kričať, stačí to povedať správnym tónom a rovnako sa správajú aj ostatné postavy. Aj keby dabing nebol podarený, na výbornú dopadli zvukové efekty. Alebo skôr ruchy, ktoré vás každú chvíľu vytrhávajú z driemot. Vŕzganie podlahy (niekto tu musí skutočne chodiť), závan vetru, pukanie dreva alebo z diaľky ozývajúce sa hlasy. Howard tomu spočiatku veľkú váhu nepripúšťa, no neskôr i vy spoločne s ním viete, že niekto na vás hovorí, lenže nikto tu nie je, nikoho nevidíte. Neustále niečo znie a ak aj nastane chvíľa ticha, môžete si byť istí, že pri prvom náznaku akéhokoľvek zvuku vám zamrzne krv v žilách. Nie sú to žiadne dych vyrážajúce objavy, ale sú použité na správnych miestach, majú tú správne uveriteľnú fazónu. Keď budete počuť tikot hodín v tmavej miestnosti a zrazu niečo v rohu zašuští, pochopíte, ako jednoducho sa dá vytvoriť skvostná atmosféra pomocou zvukových efektov. Bod strhnutý za nekompletný dabing.



HUDBA 7 / 10

Jednotlivé melódie neznejú stále, nemajú ten správny hollywoodsky šmrnc, ale možno práve to je ich výhoda. Hoci sa vám budú zdať motívy známe, nedokážete ich nikam zaradiť a atmosféru dokáže postupne zosilnejúca hudba zvýrazniť lusknutím prsta. Ide to zo začiatku, neskôr však začnú prevažovať skôr zvukové efekty a hudba začne v niektorých momentoch pôsobiť vopred pripravene. Rozhodovanie medzi sedmičkou a osmičkou je skutočne náročné, výsledok je nerozhodný, no radšej sa oplatí byť skromnejším, pretože do pamäte si jednotlivé skladby zrejme nezapíšete.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Darkness Within ponúka nápovedu, aby ste sa zbytočne netrápili. Môžete ju využiť, ale nemusíte. Môžete si nechať vyznačiť v textoch jednotlivé stopy, ale nemusíte. V tápaní a hľadaní neviditeľných spojív sa to hodí, pretože Darkness Within je adventúra zo starej školy. A to si žiada more frustrujúcich situácií. Nebudete vedieť čo máte spraviť, neviete si dať dokopy rôzne čísla k otvoreniu zamknutej skrinky, ľahko prehliadnete nevýrazný predmet v tmavom kúte a budete blúdiť, nadávať a hľadať akúkoľvek cestu späť, prechádzať dobre známe miesta a znovu hľadať. Je to deprimujúce, dej sa posúva pomalšie a práve vtedy si uvedomíte akú výhodu majú nové adventúry, ktoré posúvajú príbeh postupne s vodítkami, aby sa hráč zbytočne nestratil. Navyše sa motáte po malom mieste, takže o to viac vás štve, že neviete prísť na niektorú stopu. Darkness Within po prekonaní všetkých prekážok nie je hra príliš dlhá – ak by ste sa nemotali neustále dokola a nehľadali zabudnutý predmet (malá rada: posledná časť modrého artefaktu je v jednej z kobiek – čert aby ju zožral a trávil minimálne týždeň), dohráte to behom 5-7 hodín. Je to napínavé, je to zaujímavé, no zároveň ak zbytočne únavné. Služobne starší hráči sa možno zaradujú, ostatným to však príliš voňať nemusí.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,3 / 10

Darkness Within prišlo z jasného neba a také hry sa dajú rozdeliť na dva druhy: sú to buď úplné braky alebo nadpriemerné kúsky, ktoré prekvapia. Chvalabohu ide o druhý prípad, avšak do úplnej dokonalosti tomuto projektu chýba otvorenie sa početnejšiemu publiku, ktoré by na hru hodnotilo aj podľa niečoho iného ako archaického spracovania (to však neznamená, že nemôže byť svojsky pekné) a starých postupov. Tureckí tvorcovia ukázali v malom počte vytvoriť hru, ktorá určite poteší. Strašidelná story sa hrala príjemne, určite ju budete chcieť aj napriek problémom doraziť do konca. Zrejme si na túto hru po mesiaci dvoch nikto nespomenie, no potenciál vývojári v rozprávaní príbehu majú. Už len preto si zaslúžia pochvalu.